Формулы Free для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NSC Co.
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 463 | Статистика
|Размер:
|25,46 Мб
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Формулы Free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю все основные формулы по математике, которое будет полезно всем учащимся школ или вузов.
Программа включает в себя разделы по геометрии, алгебре, тригонометрии, аналитической геометрии, а также уравнениям, производным и интегрированию. Кроме этого имеется встроенный конвертер единиц и калькулятор 2D/3D форм.
Присутствует возможность обмениваться формулами с друзьями через электронную почту или Facebook, сохранять часто используемые формулы в Избранном, имеется функция вывода на печать, поиск формул и многое другое.
- Добавлено несколько новых формул.
- Исправлены некоторые ошибки.
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