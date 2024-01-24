Формулы Free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю все основные формулы по математике, которое будет полезно всем учащимся школ или вузов.

Программа включает в себя разделы по геометрии, алгебре, тригонометрии, аналитической геометрии, а также уравнениям, производным и интегрированию. Кроме этого имеется встроенный конвертер единиц и калькулятор 2D/3D форм.

Присутствует возможность обмениваться формулами с друзьями через электронную почту или Facebook, сохранять часто используемые формулы в Избранном, имеется функция вывода на печать, поиск формул и многое другое.