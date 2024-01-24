Формулы Free для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 463 | Статистика
Размер:25,46 Мб
СКАЧАТЬ
Формулы Free скриншот № 1
Формулы Free скриншот № 2
Формулы Free скриншот № 3
Формулы Free скриншот № 4

Формулы Free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю все основные формулы по математике, которое будет полезно всем учащимся школ или вузов.

Программа включает в себя разделы по геометрии, алгебре, тригонометрии, аналитической геометрии, а также уравнениям, производным и интегрированию. Кроме этого имеется встроенный конвертер единиц и калькулятор 2D/3D форм.

Присутствует возможность обмениваться формулами с друзьями через электронную почту или Facebook, сохранять часто используемые формулы в Избранном, имеется функция вывода на печать, поиск формул и многое другое.

Что нового в Формулы Free 9.7.4?
  • Добавлено несколько новых формул.
  • Исправлены некоторые ошибки.
ТОП-сегодня раздела "Математика"
 

скачать Таблица БрадисаТаблица Брадиса 1.2

Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры...

скачать Калькулятор дробейКалькулятор дробей 2.22

Полезное Android-приложение, которое поможет решать простые или сложные задачи с дробями,...

скачать Математика и цифры для детейМатематика и цифры для детей 2.0.2

Математика и цифры для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой...

скачать Математические игрыМатематические игры 5.3.0

Бесплатный сборник всевозможных математических хитростей, лайфхаков, а также приемов...

скачать Math TestsMath Tests 1.9.7

Полезное обучающее Android-приложение для учеников начальной и средней школы, с помощью...

скачать Страна МатематикиСтрана Математики 02.25.009

Помогите главному герою пирату Рэю найти украденные драгоценные камни, решая для этого...

Отзывы о программе Формулы Free

Admin

Отзывов о программе Формулы Free 9.7.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв