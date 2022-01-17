Gauthmath для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GauthTech Pte. Ltd.
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21,41 Мб
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Gauthmath - бесплатная программа для решения математических задач, которая предоставляет доступ к онлайн-репетиторам по математике, по алгебре и прочим математическим задачам.
Достаточно просто сфотографировать свою задачу или отсканируйте домашнее задание по математике с помощью приложения для решения домашних заданий по математике и быстро получите пошаговые ответы.
Основные возможности Gauthmath:
- Быстрое решение любых математических задач с экспертом.
- Эксперты по математике в режиме реального времени доступны 24/7.
- Математические решения с пошаговыми пояснениями.
- Возможность решать задачи по алгебре (натуральные числа, арифметика, теория множеств, логарифмы, комплексные числа и пр.).
- Функции (линейная, полиномиальная, экспоненциальная, рациональная, логарифмическая, обратная функция и пр.).
- Возможность решать задачи по геометрии и тригонометрии.
- Производные, интегралы, пределы и пр.
- Возможность решать задачи по статистике и анализу данных (вероятность, представление данных, случайные величины, распределение Пуассона, доверительные интервалы и т.д.).
- Матричная алгебра, система линейных уравнений и др.
- Возможность решать задачи по логике.
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