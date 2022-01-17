Gauthmath для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,41 Мб
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Gauthmath - бесплатная программа для решения математических задач, которая предоставляет доступ к онлайн-репетиторам по математике, по алгебре и прочим математическим задачам.

Достаточно просто сфотографировать свою задачу или отсканируйте домашнее задание по математике с помощью приложения для решения домашних заданий по математике и быстро получите пошаговые ответы.

Основные возможности Gauthmath:

  • Быстрое решение любых математических задач с экспертом.
  • Эксперты по математике в режиме реального времени доступны 24/7.
  • Математические решения с пошаговыми пояснениями.
  • Возможность решать задачи по алгебре (натуральные числа, арифметика, теория множеств, логарифмы, комплексные числа и пр.).
  • Функции (линейная, полиномиальная, экспоненциальная, рациональная, логарифмическая, обратная функция и пр.).
  • Возможность решать задачи по геометрии и тригонометрии.
  • Производные, интегралы, пределы и пр.
  • Возможность решать задачи по статистике и анализу данных (вероятность, представление данных, случайные величины, распределение Пуассона, доверительные интервалы и т.д.).
  • Матричная алгебра, система линейных уравнений и др.
  • Возможность решать задачи по логике.
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