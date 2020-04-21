Страна Математики - развивающее приложение, с помощью которого ребенок в игровой форме сможет изучать математику. Позволяет изучить и улучшить свои способности в выполнении основных математических операций: сложения, вычитания, умножения, сортировки от большего к меньшему, делению и операций с отрицательными числами.

Доступно более чем 25 уровней, на которых необходимо преодолевать разнообразные препятствия, чтобы добраться до сундука, в котором хранится драгоценный камень, например зыбучие пески, заколдованные попугаи, вулканы с лавой, различные головоломки, волшебные двери, плотоядные растения и т.д.

Основные возможности: