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Страна Математики для Android

Страна Математики 02.21.009 для Android

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Описание Страна Математики 02.21.009 для AndroidОписание   Скачать Страна Математики 02.21.009 для AndroidСКАЧАТЬ (28,36 Мб) Скриншоты Страна Математики 02.21.009 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Страна Математики 02.21.009 для AndroidСтатистика   Отзывы о Страна Математики 02.21.009 для AndroidОтзывы (0)  
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Страна Математики - развивающее приложение, с помощью которого ребенок в игровой форме сможет изучать математику. Позволяет изучить и улучшить свои способности в выполнении основных математических операций: сложения, вычитания, умножения, сортировки от большего к меньшему, делению и операций с отрицательными числами.

Доступно более чем 25 уровней, на которых необходимо преодолевать разнообразные препятствия, чтобы добраться до сундука, в котором хранится драгоценный камень, например зыбучие пески, заколдованные попугаи, вулканы с лавой, различные головоломки, волшебные двери, плотоядные растения и т.д.

Основные возможности:

  • Обучение сложению и вычитанию с очень маленькими числами и суммами.
  • Сортировка чисел от больших к меньшим.
  • Сортировка чисел от меньших к большим.
  • Развитие счета в уме с использованием уже изученных сложения и вычитания.
  • Обучение сложению и вычитанию с большими числами и количествами.
  • Начало изучения таблицы умножения.
  • Развитие счета в уме вместе с обучающими играми для изучения сложения, вычитания и умножения.
  • Обучение ассоциациям чисел в уме с различными арифметическими операциями.
  • Закрепление изучения таблицы умножения.
  • Изучение математических операций с отрицательными числами.
  • Деление в уме.
  • Развитие счета в уме на более сложном уровне с использованием сложения, вычитания, умножения и деления.
Страна Математики
Страна Математики
Страна Математики
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт - Математика
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