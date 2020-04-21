Страна Математики - развивающее приложение, с помощью которого ребенок в игровой форме сможет изучать математику. Позволяет изучить и улучшить свои способности в выполнении основных математических операций: сложения, вычитания, умножения, сортировки от большего к меньшему, делению и операций с отрицательными числами.
Доступно более чем 25 уровней, на которых необходимо преодолевать разнообразные препятствия, чтобы добраться до сундука, в котором хранится драгоценный камень, например зыбучие пески, заколдованные попугаи, вулканы с лавой, различные головоломки, волшебные двери, плотоядные растения и т.д.
Основные возможности:
Обучение сложению и вычитанию с очень маленькими числами и суммами.
Сортировка чисел от больших к меньшим.
Сортировка чисел от меньших к большим.
Развитие счета в уме с использованием уже изученных сложения и вычитания.
Обучение сложению и вычитанию с большими числами и количествами.
Начало изучения таблицы умножения.
Развитие счета в уме вместе с обучающими играми для изучения сложения, вычитания и умножения.
Обучение ассоциациям чисел в уме с различными арифметическими операциями.
Закрепление изучения таблицы умножения.
Изучение математических операций с отрицательными числами.
Деление в уме.
Развитие счета в уме на более сложном уровне с использованием сложения, вычитания, умножения и деления.