Dolphin — отличная возможность без каких-либо проблем поиграть на своем ПК под управлением Windows в игры, предназначенные для платформ GameCube и Wii. При этом для управления пользователь может воспользоваться практически любыми контролерами (Wii, Xbox 360 и Logitech) или компьютерной клавиатурой.

Ключевые особенности эмулятора Dolphin: