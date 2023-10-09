Dolphin для Windows
|Оценка:
|3.06/5 голосов - 64
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 / 5.0-19870 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Dolphin Emulator Project
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 852 | Статистика
|Размер:
|18,43 Мб
|СКАЧАТЬ
Dolphin — отличная возможность без каких-либо проблем поиграть на своем ПК под управлением Windows в игры, предназначенные для платформ GameCube и Wii. При этом для управления пользователь может воспользоваться практически любыми контролерами (Wii, Xbox 360 и Logitech) или компьютерной клавиатурой.
Ключевые особенности эмулятора Dolphin:
- Поддержка подключения нескольких контроллеров (геймпад Xbox 360, контроллеры от Logitech и пр.).
- Поддержка Action Replay, GeckoCodes и патчей.
- Наличие экранного сглаживания и анизотропной фильтрации.
- Поддержка сохранения состояний.
- Менеджер карты памяти с возможностью экспорта/импорта файлов из виртуальной карты памяти GameCube.
- Поддержка реального Wii Remote и его эмуляция.
- Поддержка расширений Wii Remote (Nunchuk, классический контроллер, Guitar, Drums, Turntable).
- Поддержка WAD (загружаемых игр), использующая в основном для WiiWare, Virtual Console и др.
- Поддержка эмуляции homebrew (разработанного пользователями контента) и XFB.
- Поддержка текстур высокого разрешения.
- Поддержка пропуска кадров.
- Набор средств для поддержки инструментальных скоростных похождений.
- Поддержка пиксельных шейдеров для пост-обработки.
- Поддержка ускорения обработки текстур посредством OpenCL.
- Поддержка принудительного перевода игр в широкоформатный режим, если игра его не поддерживает.
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