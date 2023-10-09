Dolphin для Windows

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Оценка: 3.06/5 голосов - 64
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 / 5.0-19870 beta | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 852 | Статистика
Размер:18,43 Мб
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Dolphin — отличная возможность без каких-либо проблем поиграть на своем ПК под управлением Windows в игры, предназначенные для платформ GameCube и Wii. При этом для управления пользователь может воспользоваться практически любыми контролерами (Wii, Xbox 360 и Logitech) или компьютерной клавиатурой.

Ключевые особенности эмулятора Dolphin:

  • Поддержка подключения нескольких контроллеров (геймпад Xbox 360, контроллеры от Logitech и пр.).
  • Поддержка Action Replay, GeckoCodes и патчей.
  • Наличие экранного сглаживания и анизотропной фильтрации.
  • Поддержка сохранения состояний.
  • Менеджер карты памяти с возможностью экспорта/импорта файлов из виртуальной карты памяти GameCube.
  • Поддержка реального Wii Remote и его эмуляция.
  • Поддержка расширений Wii Remote (Nunchuk, классический контроллер, Guitar, Drums, Turntable).
  • Поддержка WAD (загружаемых игр), использующая в основном для WiiWare, Virtual Console и др.
  • Поддержка эмуляции homebrew (разработанного пользователями контента) и XFB.
  • Поддержка текстур высокого разрешения.
  • Поддержка пропуска кадров.
  • Набор средств для поддержки инструментальных скоростных похождений.
  • Поддержка пиксельных шейдеров для пост-обработки.
  • Поддержка ускорения обработки текстур посредством OpenCL.
  • Поддержка принудительного перевода игр в широкоформатный режим, если игра его не поддерживает.
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