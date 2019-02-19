Drive SnapShot - небольшая, но мощная утилита для создания резервных копий жестких дисков. Создает виртуальный диск с точной копией жесткого диска или отдельного раздела, содержащего все данные, включая данные системы и реестра.

Имеет максимально простой интерфейс без лишних настроек и кнопок. В случае потери данных вы без труда сможете полностью восстановить диск. Восстановление системного раздела надо делать из-под DOS, из-под Windows можно восстановить остальные разделы.

Создает виртуальный диск, содержащий все данные вашего накопителя. После чего вы можете использовать, сравнивать или восстанавливать файлы непосредственно из файла образа диска. Для работы с виртуальными дисками можно использовать любой файловый менеджер.

Особенности приложения: