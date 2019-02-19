Drive SnapShot для Windows

Drive SnapShot 1.46.18187

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Drive SnapShot 1.46.18187Описание   Скачать Drive SnapShot 1.46.18187СКАЧАТЬ (408 Кб) Скриншоты Drive SnapShot 1.46.18187Скриншоты (5)   Статистика Drive SnapShot 1.46.18187Статистика   Отзывы о Drive SnapShot 1.46.18187Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Drive SnapShot - небольшая, но мощная утилита для создания резервных копий жестких дисков. Создает виртуальный диск с точной копией жесткого диска или отдельного раздела, содержащего все данные, включая данные системы и реестра.

Имеет максимально простой интерфейс без лишних настроек и кнопок. В случае потери данных вы без труда сможете полностью восстановить диск. Восстановление системного раздела надо делать из-под DOS, из-под Windows можно восстановить остальные разделы.

Создает виртуальный диск, содержащий все данные вашего накопителя. После чего вы можете использовать, сравнивать или восстанавливать файлы непосредственно из файла образа диска. Для работы с виртуальными дисками можно использовать любой файловый менеджер.

Особенности приложения:

  • Создает резервные копии, работая в фоновом режиме, не мешая основной работе ПК.
  • Работа по расписанию с использованием Sheduler от Windows.
  • Не требует перезагрузки.
  • Использует передовые технологии для создания резервных копий.
  • Есть возможность восстанавливать отдельные файлы и папки.
  • Автоматизация регулярных задач.
  • Совместим со всеми файловыми системами Windows, (FAT16, FAT32, NTFS, ReFS).
  • Поддержка Linux EXT2/3/4/Reiser/XFS.
Скриншоты Drive SnapShot:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: EUR 39.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.7

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.2 build 6207

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

AOMEI Backupper 4.6.2

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы

Acronis True Image 2019 23.4.1.14690

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Macrium Reflect 7.2.3957 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Drive SnapShot

(ерж про Drive SnapShot 1.45.17655 [17-08-2017]

Неплохая вещь: крохотный по размер, быстро запускается, хорошо сжимает бэкап (у меня минуты 3-4), советую.
| | Ответить

(ерж про Drive SnapShot 1.45.17640 [15-07-2017]

После использования EaseUS Todo Backup, эта просто, напротив неё - крошечная, а делает бэкап тоже неплохо. Использую портативный вариант, который находится на не системном разделе диска. Бэкапы храню в переносном диске. Стоит, на эту утилиту, обратить внимание.
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 