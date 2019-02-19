Drive SnapShot - небольшая, но мощная утилита для создания резервных копий жестких дисков. Создает виртуальный диск с точной копией жесткого диска или отдельного раздела, содержащего все данные, включая данные системы и реестра.
Имеет максимально простой интерфейс без лишних настроек и кнопок. В случае потери данных вы без труда сможете полностью восстановить диск. Восстановление системного раздела надо делать из-под DOS, из-под Windows можно восстановить остальные разделы.
Создает виртуальный диск, содержащий все данные вашего накопителя. После чего вы можете использовать, сравнивать или восстанавливать файлы непосредственно из файла образа диска. Для работы с виртуальными дисками можно использовать любой файловый менеджер.
Особенности приложения:
Создает резервные копии, работая в фоновом режиме, не мешая основной работе ПК.
Работа по расписанию с использованием Sheduler от Windows.
Не требует перезагрузки.
Использует передовые технологии для создания резервных копий.
Есть возможность восстанавливать отдельные файлы и папки.
Автоматизация регулярных задач.
Совместим со всеми файловыми системами Windows, (FAT16, FAT32, NTFS, ReFS).
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
Отзывы о программе Drive SnapShot
(ерж про Drive SnapShot 1.45.17655 [17-08-2017]
Неплохая вещь: крохотный по размер, быстро запускается, хорошо сжимает бэкап (у меня минуты 3-4), советую. | | Ответить
(ерж про Drive SnapShot 1.45.17640 [15-07-2017]
После использования EaseUS Todo Backup, эта просто, напротив неё - крошечная, а делает бэкап тоже неплохо. Использую портативный вариант, который находится на не системном разделе диска. Бэкапы храню в переносном диске. Стоит, на эту утилиту, обратить внимание. | | Ответить