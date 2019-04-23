Hide ALL IP для Windows

Hide ALL IP 2019.04.14

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Описание Hide ALL IP 2019.04.14Описание   Скачать Hide ALL IP 2019.04.14СКАЧАТЬ (5,31 Мб) Скриншоты Hide ALL IP 2019.04.14Скриншоты (6)   Статистика Hide ALL IP 2019.04.14Статистика   Отзывы о Hide ALL IP 2019.04.14Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Hide ALL IP - удобное приложение для подмены IP-адреса и анонимного серфинга в Сети. Поможет скрыть реальный IP и маршруты интернет-трафика через зашифрованные интернет-серверы.

Программа достаточна проста в управлении. После запуска автоматически идет подключение к другому IP, об этом сообщается в трее слева список, вы выбираете страну и жмете "Connect". Теперь все входящие и исходящие соединения зашифровываются. Это позволяет частично обезопасить себя от хакеров и различного рода злоумышленников.

Особенности приложения:

  • Минимум настроек.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Интеграция в популярные браузеры.
  • Самостоятельное добавление страны для нового IP адреса.
  • Возможность использовать веб-сервисы, имеющие территориальные ограничения.
  • Поддерживает приложения на базе UDP. С ней вы можете играть в онлайн игры, смотреть Интернет ТВ (Hulu,BBC iplayer и т.д.), общаться через мессенджеры.
  • Помогает уменьшить Ping в онлайн-играх. Также найдет лучший по скорости сервер для любой игры.
  • Блокирует запросы сайтов, которые пытаются установить месторасположение пользователя.
  • Технология Tunnel помогает обойти защиту любого брандмауэра.
  • Логи НЕ сохраняются. Чистит куки и историю посещений.
  • Автоматическое обновление.
Что нового в Hide ALL IP 2019.04.14?
  •   Исправлена ошибка в Chrome 64-bit и улучшена совместимость с AVG.
Hide ALL IP
Hide ALL IP
Hide ALL IP
Hide ALL IP
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.00
Ограничение в работе программы3 дня
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 587
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Hide ALL IP

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Отзывов о программе Hide ALL IP 2019.04.14 пока нет, можете добавить...

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