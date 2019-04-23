Hide ALL IP

Sandboxie 5.28
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
Чистилка 2.21.102
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере
Avast Clear 2019 (19.4.4318)
Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно
AdwCleaner 7.3
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Unchecky 1.2
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?
Avast Secure Browser 73.0.1270.87
Конфиденциальный, быстрый и безопасный браузер от компании Avast, который умеет автоматически блокировать раздражающую рекламу во время просмотра веб-страниц,