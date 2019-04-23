Hide ALL IP

Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно

Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере

Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с

AdwCleaner 7.3

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.

Unchecky 1.2

Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?

Avast Secure Browser 73.0.1270.87

Конфиденциальный, быстрый и безопасный браузер от компании Avast, который умеет автоматически блокировать раздражающую рекламу во время просмотра веб-страниц,