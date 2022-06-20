DefenderUI для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,11 Мб
DefenderUI скриншот № 1
DefenderUI скриншот № 2
DefenderUI скриншот № 3
DefenderUI скриншот № 4

DefenderUI - утилита, которая представляет собой альтернативную графическую оболочку для настройки встроенного антивируса Windows, позволяющая изменять его настройки безопасности и поведения.

Программа предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам из единого и удобного интерфейса. DefenderUI включает четыре предустановленных профиля, с помощью которых вы можете в пару кликов поменять настройки безопасности на нужный уровень защиты. Доступны рекомендуемый, интерактивный и агрессивный профили, а также профиль с настройками по умолчанию.

Также присутствует возможность управлять исключениями из проверки, обновлять базы, а также включать и отключать функции защиты в реальном времени.

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