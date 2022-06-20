DefenderUI - утилита, которая представляет собой альтернативную графическую оболочку для настройки встроенного антивируса Windows, позволяющая изменять его настройки безопасности и поведения.

Программа предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам из единого и удобного интерфейса. DefenderUI включает четыре предустановленных профиля, с помощью которых вы можете в пару кликов поменять настройки безопасности на нужный уровень защиты. Доступны рекомендуемый, интерактивный и агрессивный профили, а также профиль с настройками по умолчанию.

Также присутствует возможность управлять исключениями из проверки, обновлять базы, а также включать и отключать функции защиты в реальном времени.