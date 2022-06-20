DefenderUI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VoodooSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,11 Мб
DefenderUI - утилита, которая представляет собой альтернативную графическую оболочку для настройки встроенного антивируса Windows, позволяющая изменять его настройки безопасности и поведения.
Программа предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам из единого и удобного интерфейса. DefenderUI включает четыре предустановленных профиля, с помощью которых вы можете в пару кликов поменять настройки безопасности на нужный уровень защиты. Доступны рекомендуемый, интерактивный и агрессивный профили, а также профиль с настройками по умолчанию.
Также присутствует возможность управлять исключениями из проверки, обновлять базы, а также включать и отключать функции защиты в реальном времени.
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