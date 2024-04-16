Music Player - приложение с красноречивым названием, говорящее само за себя. Программа представляет собой неплохой мобильный аудио плеер, включающий в себя все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки в формате MP3: 5-полосный эквалайзер, усилитель басов и звуковой виртуализатор, быстрый поиск аудио файлов, различные звуковые эффекты и многое другое. Присутствует сортировка композиций по названию трека, альбом, жанру, спискам воспроизведения и названию каталога с музыкой.

Ключевые особенности Music Player: