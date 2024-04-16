Music Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rabbit
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 008 | Статистика
|Размер:
|12.46 Мб
|СКАЧАТЬ
Music Player - приложение с красноречивым названием, говорящее само за себя. Программа представляет собой неплохой мобильный аудио плеер, включающий в себя все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки в формате MP3: 5-полосный эквалайзер, усилитель басов и звуковой виртуализатор, быстрый поиск аудио файлов, различные звуковые эффекты и многое другое. Присутствует сортировка композиций по названию трека, альбом, жанру, спискам воспроизведения и названию каталога с музыкой.
Ключевые особенности Music Player:
- Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, исполнителям, жанру, плейлистам, папкам.
- Мощный 5-полосный эквалайзер с более 20 шаблонами (классика, фолк, поп, рок, джаз, хип-хоп и пр.).
- Ручная настройка эквалайзера.
- Мощный басовый усилитель.
- Автоматическое сканирование аудио на носителях данных.
- Установка таймера сна.
- Смена трека при помощи встряхивания мобильного устройста.
- Управление при помощи гарнитуры.
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