AquaSoft Stages - удобный инструмент для создания анимированных презентаций или слайд-шоу. Присутствует более 100 разнообразных эффектов, возможность добавления видео файлы и аудио треки к своим работам, панорамное масштабирование, динамические маски и многое другое.

Пользователю доступна синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой, добавление собственных комментариев, текстовой анимации и видео-переходов.

Основные возможности AquaSoft Stages: