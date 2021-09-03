AquaSoft Stages для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $249
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|12.3.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AquaSoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 764 | Статистика
|Размер:
|333,17 Мб
|СКАЧАТЬ
AquaSoft Stages - удобный инструмент для создания анимированных презентаций или слайд-шоу. Присутствует более 100 разнообразных эффектов, возможность добавления видео файлы и аудио треки к своим работам, панорамное масштабирование, динамические маски и многое другое.
Пользователю доступна синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой, добавление собственных комментариев, текстовой анимации и видео-переходов.
Основные возможности AquaSoft Stages:
- Более 100 разнообразных эффектов.
- Наличие функции предварительного просмотра.
- Добавление изображений, видео и аудио треков.
- Использование аппаратного ускорения.
- Синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой.
- Возможность создания широкоэкранных (16:9) презентаций.
- Возможность поворота изображений, видео и текста на 360 градусов.
- Вставка неограниченного количества видео и изображений.
- Динамические маски.
- Экспорт видео в различные форматы, в том числе в 4K-качестве, для записи на DVD/Blu-ray-диски и публикации в соц. сетях.
- Поддержка Drag'n'Drop.
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Admin
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