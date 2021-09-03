AquaSoft Stages для Windows

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $249
Ограничение:30 дней
Версия:12.3.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 764 | Статистика
Размер:333,17 Мб
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AquaSoft Stages скриншот № 1
AquaSoft Stages скриншот № 2

AquaSoft Stages - удобный инструмент для создания анимированных презентаций или слайд-шоу. Присутствует более 100 разнообразных эффектов, возможность добавления видео файлы и аудио треки к своим работам, панорамное масштабирование, динамические маски и многое другое.

Пользователю доступна синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой, добавление собственных комментариев, текстовой анимации и видео-переходов.

Основные возможности AquaSoft Stages:

  • Более 100 разнообразных эффектов.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Добавление изображений, видео и аудио треков.
  • Использование аппаратного ускорения.
  • Синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой.
  • Возможность создания широкоэкранных (16:9) презентаций.
  • Возможность поворота изображений, видео и текста на 360 градусов.
  • Вставка неограниченного количества видео и изображений.
  • Динамические маски.
  • Экспорт видео в различные форматы, в том числе в 4K-качестве, для записи на DVD/Blu-ray-диски и публикации в соц. сетях.
  • Поддержка Drag'n'Drop.
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Отзывы о программе AquaSoft Stages

Admin

Отзывов о программе AquaSoft Stages 12.3.05 пока нет, можете добавить...

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