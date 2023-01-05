Bytescout BarCode Generator для Windows
|Оценка:
|3.64/5 голосов - 35
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.0.1220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ByteScout
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 5 320 | Статистика
|Размер:
|4,15 Мб
Bytescout BarCode Generator - бесплатная программа для создания и экспорта различных типов штрихкодов в графические форматы (PNG, JPG, TIFF, GIF). Поддерживает почти все существующие штрихкоды, в том числе QR Code. Совместима с Excel, Word, PowerPoint и другими редакторами документов.
С простым интерфейсом и встроенным редактором вы без труда разберетесь, как сгенерировать и сохранить результат как картинку или распечатать.
Особенности приложения:
- Позволяет выбирать типы кодировки, что означает, что вы можете использовать UTF-8 для кодирования символов Unicode в 2D штрих-коды.
- Поддержка GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14.
- Поддержка 1D штрих-кодов типа: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, JAN-13, Bookland, UPC-A, UPC-E, Postnet.
- Поддержка 2D штрих-кодов типа: PDF417, Truncated PDF417, DataMatrix, QR Code.
- Возможность настройки штрихкода: выбор размера, поля, цвета и т.д.
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Отзывы о программе Bytescout BarCode Generator
Азат про Bytescout BarCode Generator 4.50.0.879 [18-08-2022]
ничем не лучше онлайн генераторов, нет возможности генерить сразу несколько кодов списком на одной картинке
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