Bytescout BarCode Generator для Windows

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Оценка: 3.64/5 голосов - 35
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.0.1220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 5 320 | Статистика
Размер:4,15 Мб
Bytescout BarCode Generator скриншот № 1
Bytescout BarCode Generator скриншот № 2
Bytescout BarCode Generator скриншот № 3

Bytescout BarCode Generator - бесплатная программа для создания и экспорта различных типов штрихкодов в графические форматы (PNG, JPG, TIFF, GIF). Поддерживает почти все существующие штрихкоды, в том числе QR Code. Совместима с Excel, Word, PowerPoint и другими редакторами документов.

С простым интерфейсом и встроенным редактором вы без труда разберетесь, как сгенерировать и сохранить результат как картинку или распечатать.

Особенности приложения:

  • Позволяет выбирать типы кодировки, что означает, что вы можете использовать UTF-8 для кодирования символов Unicode в 2D штрих-коды.
  • Поддержка GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14.
  • Поддержка 1D штрих-кодов типа: Codabar, Code 39, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, JAN-13, Bookland, UPC-A, UPC-E, Postnet.
  • Поддержка 2D штрих-кодов типа: PDF417, Truncated PDF417, DataMatrix, QR Code.
  • Возможность настройки штрихкода: выбор размера, поля, цвета и т.д.
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Отзывы о программе Bytescout BarCode Generator

Азат про Bytescout BarCode Generator 4.50.0.879 [18-08-2022]

ничем не лучше онлайн генераторов, нет возможности генерить сразу несколько кодов списком на одной картинке
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