Bytescout BarCode Generator - бесплатная программа для создания и экспорта различных типов штрихкодов в графические форматы (PNG, JPG, TIFF, GIF). Поддерживает почти все существующие штрихкоды, в том числе QR Code. Совместима с Excel, Word, PowerPoint и другими редакторами документов.

С простым интерфейсом и встроенным редактором вы без труда разберетесь, как сгенерировать и сохранить результат как картинку или распечатать.

Особенности приложения: