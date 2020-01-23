Фотосканер – отличное решение для оцифровки старых фотографий, разработанное командой Google Фото, благодаря которому можно сохранить в цифровом виде важные моменты жизни вас и ваших близких. Приложение дает возможность не просто сфотографировать снимок, а создает его улучшенную цифровую копию.

Пользователю предлагается при помощи пошаговой инструкции сперва сфотографировать распечатанный снимок, затем программа выполнит автоматическое кадрирование на основе распознавания углов и создаст несколько копий фото с исправленной перспективой. После обработки данных на сервере пользователь получает готовый снимок с правильной насыщенностью цветов, балансом белого, без бликов и засветов. Причем полученные цифровые копии всегда повернуты правильно вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.

Также стоит отметить высокую скорость работы приложения. Отсканированные снимки можно будет сохранить в сервисе Google Фото, где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.