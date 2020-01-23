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Фотосканер для Android

Фотосканер 1.5.2.242191532 для Android

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Описание Фотосканер 1.5.2.242191532 для AndroidОписание   Скачать Фотосканер 1.5.2.242191532 для AndroidСКАЧАТЬ (25,83 Мб) Скриншоты Фотосканер 1.5.2.242191532 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Фотосканер 1.5.2.242191532 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фотосканер 1.5.2.242191532 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Фотосканер – отличное решение для оцифровки старых фотографий, разработанное командой Google Фото, благодаря которому можно сохранить в цифровом виде важные моменты жизни вас и ваших близких. Приложение дает возможность не просто сфотографировать снимок, а создает его улучшенную цифровую копию.

Пользователю предлагается при помощи пошаговой инструкции сперва сфотографировать распечатанный снимок, затем программа выполнит автоматическое кадрирование на основе распознавания углов и создаст несколько копий фото с исправленной перспективой. После обработки данных на сервере пользователь получает готовый снимок с правильной насыщенностью цветов, балансом белого, без бликов и засветов. Причем полученные цифровые копии всегда повернуты правильно вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.

Также стоит отметить высокую скорость работы приложения. Отсканированные снимки можно будет сохранить в сервисе Google Фото, где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.

Фотосканер
Фотосканер
Фотосканер
Фотосканер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 973
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Фотосканер

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