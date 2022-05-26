Фотосканер для iOS
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 517 | Статистика
|Размер:
|37 Мб
Фотосканер - приложение от команды Google Фото, которое позволяет сканировать любимые напечатанные фотографии с помощью камеры телефона, а затем сохранять их.
Особенности приложения:
- Сканируйте фотографии без бликов с помощью простой пошаговой инструкции.
- Кадрирование выполняется в автоматическом режиме на основе распознавания углов.
- В результате сканирования получаются копии правильной прямоугольной формы с исправленной перспективой.
- Цифровые копии всегда повернуты правильно, вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.
- Высокая скорость сканирования.
- Резервные копии отсканированных снимков можно сохранить с помощью бесплатного приложения Google Фото,где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.
- Возможность делиться отсканированными фотографиями.
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