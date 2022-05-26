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Фотосканер для iOS

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 для iPhone, iPad | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 517 | Статистика
Размер:37 Мб
Фотосканер скриншот № 1
Фотосканер скриншот № 2
Фотосканер скриншот № 3
Фотосканер скриншот № 4

Фотосканер - приложение от команды Google Фото, которое позволяет сканировать любимые напечатанные фотографии с помощью камеры телефона, а затем сохранять их.

Особенности приложения:

  • Сканируйте фотографии без бликов с помощью простой пошаговой инструкции.
  • Кадрирование выполняется в автоматическом режиме на основе распознавания углов.
  • В результате сканирования получаются копии правильной прямоугольной формы с исправленной перспективой.
  • Цифровые копии всегда повернуты правильно, вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.
  • Высокая скорость сканирования.
  • Резервные копии отсканированных снимков можно сохранить с помощью бесплатного приложения Google Фото,где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.
  • Возможность делиться отсканированными фотографиями.
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