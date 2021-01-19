FlexiHub для macOS

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 381 | Статистика
Размер:6,85 Мб
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FlexiHub скриншот № 1

FlexiHub - удобное и полезное приложение, которое позволяет получить доступ и удаленно управлять USB-устройствами по локальной сети и Интернет.

Представляет собой панель управления для многочисленных портов USB и устройств, подключенных к компьютерам в сети. Вы сможете использовать любое устройство в режиме реального времени независимо от того, где оно находится. Отображает все устройства USB и предоставляет информацию о типе устройства.

Теперь у вас всегда есть доступ к рабочему внешнему жесткому диску на домашнем ПК, к подключенной в офисе флешке, принтеру и т.д. - из любой точки планеты.

Также обеспечивает защиту устройства от совместного использования, если вы не хотите, чтобы другие люди получили доступ к вашим конфиденциальным данным. Тогда устройство не будет видно с других компьютеров.

Возможности приложения:

  • Доступ к USB-портам и последовательным портам на любом компьютере.
  • Удаленное подключение и отключение к USB-порту.
  • Автоматическое определение типа устройства (принтер, телефон, клавиатура, жесткий диск, флеш-накопитель, камера и т.д).
  • В свойствах подключенного девайса можно корректировать приоритет скорости, компрессии или размер передаваемых данных, что сказывается на стабильности и скорости интернет-соединения.
  • При необходимости можно заблокировать доступ к носителю в любой момент.
  • Возможность постоянного удаленного доступа к подключенным устройствам.
  • Безопасность и конфиденциальность передачи данных обеспечивается 256-битным SSL-шифрованием.
  • Частный сервер для подключений - ваши компьютеры не требуют наличия реального IP адреса для того, чтобы обеспечить удаленный доступ к устройствам.
  • Возможность пригласить других владельцев учетных записей FlexiHub для подключения к устройствам, размещенным на ваших узлах.
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