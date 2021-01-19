FlexiHub - удобное и полезное приложение, которое позволяет получить доступ и удаленно управлять USB-устройствами по локальной сети и Интернет.

Представляет собой панель управления для многочисленных портов USB и устройств, подключенных к компьютерам в сети. Вы сможете использовать любое устройство в режиме реального времени независимо от того, где оно находится. Отображает все устройства USB и предоставляет информацию о типе устройства.

Теперь у вас всегда есть доступ к рабочему внешнему жесткому диску на домашнем ПК, к подключенной в офисе флешке, принтеру и т.д. - из любой точки планеты.

Также обеспечивает защиту устройства от совместного использования, если вы не хотите, чтобы другие люди получили доступ к вашим конфиденциальным данным. Тогда устройство не будет видно с других компьютеров.

Возможности приложения: