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FlexiHub 3.6
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2.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 2.67 из 5
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FlexiHub - удобное и полезное приложение, которое позволяет получить доступ и удаленно управлять USB-устройствами по локальной сети и Интернет.
Представляет собой панель управления для многочисленных портов USB и устройств, подключенных к компьютерам в сети. Вы сможете использовать любое устройство в режиме реального времени независимо от того, где оно находится. Отображает все устройства USB и предоставляет информацию о типе устройства.
Теперь у вас всегда есть доступ к рабочему внешнему жесткому диску на домашнем ПК, к подключенной в офисе флешке, принтеру и т.д. - из любой точки планеты. Весь мир может стать вашим офисом!
Также обеспечивает защиту устройства от совместного использования, если вы не хотите, чтобы другие люди получили доступ к вашим конфиденциальным данным. Тогда устройство не будет видно с других компьютеров.
Возможности приложения:
- Доступ к USB-портам и последовательным портам на любом компьютере.
- Удаленное подключение и отключение к USB-порту.
- Автоматическое определение типа устройства (принтер, телефон, клавиатура, жесткий диск, флеш-накопитель, камера и т.д).
- В свойствах подключенного девайса можно корректировать приоритет скорости, компрессии или размер передаваемых данных, что сказывается на стабильности и скорости интернет-соединения.
- При необходимости можно заблокировать доступ к носителю в любой момент.
- Возможность постоянного удаленного доступа к подключенным устройствам.
- Безопасность и конфиденциальность передачи данных обеспечивается 256-битным SSL-шифрованием.
- Частный сервер для подключений - ваши компьютеры не требуют наличия реального IP адреса для того, чтобы обеспечить удаленный доступ к устройствам.
- Возможность пригласить других владельцев учетных записей FlexiHub для подключения к устройствам, размещенным на ваших узлах.
Внимание! Бесплатная версия позволяет включить в одну сеть два компьютера и одно USB-устройство. Максимальная длинна сессии в таком случае составит 20 минут. Для использования приложения необходима регистрация учетной записи.
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Отзывы о программе FlexiHub
Ruslan про FlexiHub 3.0.10251 [03-07-2018]
шарашкина контора, много устройств не могу подключить удаленно, деньги они тже не возвращают!!! Попал на 760$
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