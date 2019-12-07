FlexiHub для Windows

FlexiHub 3.6

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Описание FlexiHub 3.6Описание   Скачать FlexiHub 3.6СКАЧАТЬ (7,02 Мб) Скриншоты FlexiHub 3.6Скриншоты (2)   Статистика FlexiHub 3.6Статистика   Отзывы о FlexiHub 3.6Отзывы (1)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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FlexiHub - удобное и полезное приложение, которое позволяет получить доступ и удаленно управлять USB-устройствами по локальной сети и Интернет.

Представляет собой панель управления для многочисленных портов USB и устройств, подключенных к компьютерам в сети. Вы сможете использовать любое устройство в режиме реального времени независимо от того, где оно находится. Отображает все устройства USB и предоставляет информацию о типе устройства.

Теперь у вас всегда есть доступ к рабочему внешнему жесткому диску на домашнем ПК, к подключенной в офисе флешке, принтеру и т.д. - из любой точки планеты. Весь мир может стать вашим офисом!

Также обеспечивает защиту устройства от совместного использования, если вы не хотите, чтобы другие люди получили доступ к вашим конфиденциальным данным. Тогда устройство не будет видно с других компьютеров.

Возможности приложения:

  • Доступ к USB-портам и последовательным портам на любом компьютере.
  • Удаленное подключение и отключение к USB-порту.
  • Автоматическое определение типа устройства (принтер, телефон, клавиатура, жесткий диск, флеш-накопитель, камера и т.д).
  • В свойствах подключенного девайса можно корректировать приоритет скорости, компрессии или размер передаваемых данных, что сказывается на стабильности и скорости интернет-соединения.
  • При необходимости можно заблокировать доступ к носителю в любой момент.
  • Возможность постоянного удаленного доступа к подключенным устройствам.
  • Безопасность и конфиденциальность передачи данных обеспечивается 256-битным SSL-шифрованием.
  • Частный сервер для подключений - ваши компьютеры не требуют наличия реального IP адреса для того, чтобы обеспечить удаленный доступ к устройствам.
  • Возможность пригласить других владельцев учетных записей FlexiHub для подключения к устройствам, размещенным на ваших узлах.

Внимание! Бесплатная версия позволяет включить в одну сеть два компьютера и одно USB-устройство. Максимальная длинна сессии в таком случае составит 20 минут. Для использования приложения необходима регистрация учетной записи.

FlexiHub
FlexiHub
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 041
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства
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Отзывы о программе FlexiHub

Ruslan про FlexiHub 3.0.10251 [03-07-2018]

шарашкина контора, много устройств не могу подключить удаленно, деньги они тже не возвращают!!! Попал на 760$
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