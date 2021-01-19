FlexiHub для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.13021 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Eltima Software
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 348 | Статистика
|Размер:
|19,69 Мб
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FlexiHub - приложение, которое позволяет компьютерам получить удалённый доступ через сеть абсолютно к любому USB устройству, подключенному прямо к вашему Android смартфону, планшету и т.д.
Данная программа работает только в режиме сервера, т.е. вы сможете предоставить удалённый доступ к локальным устройствам, но не подключаться к устройствам удалённо. Для начала работы, вам необходимо будет зарегистрировать учётную запись FlexiHub.
Пользоваться приложением очень легко - достаточно просто подсоединить необходимое USB устройство к Android аппарату (с помощью OTG кабеля, в случае необходимости), и это устройство моментально станет доступным для удалённого подключения на удалённом компьютере с установленным приложением. После подключения устройство будет распознано системой, будто бы оно было подключено локально.
Особенности программы:
- Опция отправки приглашения к подключению другим пользователям FlexiHub.
- Возможность блокирования USB устройства от нежелательного удалённого доступа.
- Шифрование передаваемых данных с помощью 256-битного SSL ключа.
- Собственный Redirection Server для соединение сервера и клиента, находящихся в разных сетях.
- Кросс-платформенное соединение: доступны версии для Windows, macOS и Linux.
- Исправлены ошибки
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Admin
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