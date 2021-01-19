FlexiHub для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 1.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.13021 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 348 | Статистика
Размер:19,69 Мб
СКАЧАТЬ
FlexiHub скриншот № 2
FlexiHub скриншот № 3
FlexiHub скриншот № 4

FlexiHub - приложение, которое позволяет компьютерам получить удалённый доступ через сеть абсолютно к любому USB устройству, подключенному прямо к вашему Android смартфону, планшету и т.д.

Данная программа работает только в режиме сервера, т.е. вы сможете предоставить удалённый доступ к локальным устройствам, но не подключаться к устройствам удалённо. Для начала работы, вам необходимо будет зарегистрировать учётную запись FlexiHub.

Пользоваться приложением очень легко - достаточно просто подсоединить необходимое USB устройство к Android аппарату (с помощью OTG кабеля, в случае необходимости), и это устройство моментально станет доступным для удалённого подключения на удалённом компьютере с установленным приложением. После подключения устройство будет распознано системой, будто бы оно было подключено локально.

Особенности программы:

  • Опция отправки приглашения к подключению другим пользователям FlexiHub.
  • Возможность блокирования USB устройства от нежелательного удалённого доступа.
  • Шифрование передаваемых данных с помощью 256-битного SSL ключа.
  • Собственный Redirection Server для соединение сервера и клиента, находящихся в разных сетях.
  • Кросс-платформенное соединение: доступны версии для Windows, macOS и Linux.
Что нового в FlexiHub 4.1.13021?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать Divan.TVDivan.TV 2.2.7.0

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200...

скачать FS VideoBoxFS VideoBox 2.3.7

FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

скачать ViNTERA TVViNTERA TV 2.3.3

Бесплатное Android-приложение, которое является частью международной мультиэкранной ТВ...

скачать OLL.TVOLL.TV 2.4.0

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к...

Отзывы о программе FlexiHub

Admin

Отзывов о программе FlexiHub 4.1.13021 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв