FlexiHub - приложение, которое позволяет компьютерам получить удалённый доступ через сеть абсолютно к любому USB устройству, подключенному прямо к вашему Android смартфону, планшету и т.д.

Данная программа работает только в режиме сервера, т.е. вы сможете предоставить удалённый доступ к локальным устройствам, но не подключаться к устройствам удалённо. Для начала работы, вам необходимо будет зарегистрировать учётную запись FlexiHub.

Пользоваться приложением очень легко - достаточно просто подсоединить необходимое USB устройство к Android аппарату (с помощью OTG кабеля, в случае необходимости), и это устройство моментально станет доступным для удалённого подключения на удалённом компьютере с установленным приложением. После подключения устройство будет распознано системой, будто бы оно было подключено локально.

Особенности программы: