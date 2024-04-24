Zombies, Run! для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Six to Start
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 046 | Статистика
|Размер:
|57.41 Мб
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Zombies, Run! – эмоциональная и захватывающая игра, в которой придется, в прямом смысле слова, бегать от зомби. Геймлей немного необычен, так как он отчасти напоминает фитнес-приложение.
Для начала игры включите GPS-датчик, одевайте наушники, слушайте аудио-переговоры выживших и отправляйтесь на прогулку или пробежку.
В классическом сценарии, где мир заполонили зомби, вы становитесь главным героем эпической истории выживания. Стройте свою базу вместе с остатками выживших, создавайте укрепления, что бы защититься от ходячих мертвецов, а также собирайте ценные материалы и старайтесь не попадаться зомби на пути. Сохраните остатки цивилизации в пост-апокалиптическом мире и полностью погрузитесь в драматические приключения.
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Admin
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