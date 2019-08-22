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Fitbit 3.4 для iPhone, iPad
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Fitbit - официальное iOS-приложение для работы с фитнес-трекерами, смарт-весами и спортивными часами Fitbit. Программа позволяет отслеживать ежедневную активность пользователя (число шагов, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, качество сна, вес и пр.), а также строить наглядные графики активности, устанавливать персональные цели и многое другое.
Ключевые особенности:
- Подсчет пройденного расстояния и количества шагов с помощью MobileTrack.
- Наличие встроенной функции для бегунов MobileRun, благодаря которой можно прокладывать маршруты, управлять музыкой, отслеживать скорость, время и расстояние.
- Возможность отслеживать различные физические упражнения, а затем просматривать статистику.
- Возможность использовать трекер в связке с PurePulse, для анализа диаграмм сердечного ритма.
- Учет калорий с помощью встроенного сканера штрих-кодов.
- Расширенная база данных с более 350000 продуктами.
- Установка и управление персональными целями (снижение веса, наращивание мышечной массы и пр.).
- Анализ сна.
- Возможность соревноваться с друзьями и сравнивать статистику.
- Синхронизация вашей статистики с ПК и более 200 ведущих устройств.
- Возможность подключиться к Smart Scale от Aria Wi-Fi, для отслеживания веса, BMI, процентного содержания жира в организме.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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