Fitbit для iOS

Fitbit 3.4 для iPhone, iPad

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Описание Fitbit 3.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Fitbit 3.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (181.33 Мб) Скриншоты Fitbit 3.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Fitbit 3.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Fitbit 3.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Fitbit - официальное iOS-приложение для работы с фитнес-трекерами, смарт-весами и спортивными часами Fitbit. Программа позволяет отслеживать ежедневную активность пользователя (число шагов, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, качество сна, вес и пр.), а также строить наглядные графики активности, устанавливать персональные цели и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Подсчет пройденного расстояния и количества шагов с помощью MobileTrack.
  • Наличие встроенной функции для бегунов MobileRun, благодаря которой можно прокладывать маршруты, управлять музыкой, отслеживать скорость, время и расстояние.
  • Возможность отслеживать различные физические упражнения, а затем просматривать статистику.
  • Возможность использовать трекер в связке с PurePulse, для анализа диаграмм сердечного ритма.
  • Учет калорий с помощью встроенного сканера штрих-кодов.
  • Расширенная база данных с более 350000 продуктами.
  • Установка и управление персональными целями (снижение веса, наращивание мышечной массы и пр.).
  • Анализ сна.
  • Возможность соревноваться с друзьями и сравнивать статистику.
  • Синхронизация вашей статистики с ПК и более 200 ведущих устройств.
  • Возможность подключиться к Smart Scale от Aria Wi-Fi, для отслеживания веса, BMI, процентного содержания жира в организме.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Fitbit
Fitbit
Fitbit
Fitbit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 441
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
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Отзывы о программе Fitbit

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