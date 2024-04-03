MyFitnessPal - простой и удобный счетчик калорий для Android, который содержит огромную базу пищевых продуктов с более чем 6 млн. наименований.

Кроме этого стоит отметить функцию быстрого ввода данных о питании и тренировках, полную синхронизацию данных, отслеживание прогресса ваших друзей, а также возможность создания собственных блюд и упражнений, наличие статистики по основным питательным веществам, отчетов о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из диетического профиля пользователя, калькулятор пищевой ценности рецептов и пр.

Ключевые особенности MyFitnessPal: