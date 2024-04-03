Счетчик калорий для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 411 | Статистика
Размер:82,08 Мб
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MyFitnessPal - простой и удобный счетчик калорий для Android, который содержит огромную базу пищевых продуктов с более чем 6 млн. наименований.

Кроме этого стоит отметить функцию быстрого ввода данных о питании и тренировках, полную синхронизацию данных, отслеживание прогресса ваших друзей, а также возможность создания собственных блюд и упражнений, наличие статистики по основным питательным веществам, отчетов о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из диетического профиля пользователя, калькулятор пищевой ценности рецептов и пр.

Ключевые особенности MyFitnessPal:

  •     Пищевая база данных на более чем 6 000 000 наименований из любой страны и кухни мира.
  •     Более 350 физических упражнений.
  •     Ежедневные обновления.
  •     Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.
  •     Статистика по калорийности и основным питательным веществам, включая белки, жиры, углеводы, сахара, клетчатку и холестерин.
  •     Быстрый доступ к часто потребляемым продуктам и блюдам.
  •     Возможность сохранять и повторно вносить в дневник целые приемы пищи.
  •     Калькулятор пищевой ценности рецептов.
  •     Добавление нескольких наименований одновременно.
  •     Возможность создавать неограниченное количество собственных блюд.
  •     Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.
  •     Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.
  •     Ввод собственных показателей по калориям.
  •     Возможность отслеживать достижения друзей.
  •     Индивидуальные цели исходя из вашего диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.)
  •     Возможность ставить собственные цели на основании рекомендаций врача, диетологи и т. д.
  •     Динамика веса, объемов тела и других показателей.
  •     Графики за различные отрезки времени для дополнительной мотивации.
  •     Ежедневная сводка по основным питательным веществам и многое другое.
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