Счетчик калорий для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.12.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MyFitnessPal, Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 411 | Статистика
|Размер:
|82,08 Мб
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MyFitnessPal - простой и удобный счетчик калорий для Android, который содержит огромную базу пищевых продуктов с более чем 6 млн. наименований.
Кроме этого стоит отметить функцию быстрого ввода данных о питании и тренировках, полную синхронизацию данных, отслеживание прогресса ваших друзей, а также возможность создания собственных блюд и упражнений, наличие статистики по основным питательным веществам, отчетов о динамике, индивидуальная постановка целей исходя из диетического профиля пользователя, калькулятор пищевой ценности рецептов и пр.
Ключевые особенности MyFitnessPal:
- Пищевая база данных на более чем 6 000 000 наименований из любой страны и кухни мира.
- Более 350 физических упражнений.
- Ежедневные обновления.
- Сканер штрих-кодов для удобного поиска продуктов по базе данных.
- Статистика по калорийности и основным питательным веществам, включая белки, жиры, углеводы, сахара, клетчатку и холестерин.
- Быстрый доступ к часто потребляемым продуктам и блюдам.
- Возможность сохранять и повторно вносить в дневник целые приемы пищи.
- Калькулятор пищевой ценности рецептов.
- Добавление нескольких наименований одновременно.
- Возможность создавать неограниченное количество собственных блюд.
- Статистика как по кардио-, так по и силовым тренировкам, включая число подходов, повторов и вес в повторе.
- Возможность создавать неограниченное количество собственных упражнений.
- Ввод собственных показателей по калориям.
- Возможность отслеживать достижения друзей.
- Индивидуальные цели исходя из вашего диетического профиля (возраст, пол, уровень активности и т. д.)
- Возможность ставить собственные цели на основании рекомендаций врача, диетологи и т. д.
- Динамика веса, объемов тела и других показателей.
- Графики за различные отрезки времени для дополнительной мотивации.
- Ежедневная сводка по основным питательным веществам и многое другое.
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