Instapaper для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Ньюс ридеры, новости - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 034 | Статистика
Размер:24,08 Мб
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Instapaper – приложение позволяет сохранять информацию из различных веб-источников и пользоваться ей при отсутствии подключения к интернету. Читайте свои любимые стать и новинки в самолете, вдали от покрытия, в метро или на природе.

В приложении веб-страницы сохраняются только в текстовом режиме. Настройки позволяют изменять шрифт, размер текста, межстрочный интервал и поля. Ночной режим и регулировка яркости повышают удобство чтения при недостаточном освещении.

Сохраненные статьи можно добавлять в существующие папки или создавать их самостоятельно. Сортировка данных происходит по таким параметрам: популярность, дата и длина статьи. На устройстве можно хранить до 500 статей или воспользоваться сервером Instapaper для неограниченного хранения контента.

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