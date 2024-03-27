Instapaper для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Instapaper Holdings
|Категории:
|Ньюс ридеры, новости - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 034 | Статистика
|Размер:
|24,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Instapaper – приложение позволяет сохранять информацию из различных веб-источников и пользоваться ей при отсутствии подключения к интернету. Читайте свои любимые стать и новинки в самолете, вдали от покрытия, в метро или на природе.
В приложении веб-страницы сохраняются только в текстовом режиме. Настройки позволяют изменять шрифт, размер текста, межстрочный интервал и поля. Ночной режим и регулировка яркости повышают удобство чтения при недостаточном освещении.
Сохраненные статьи можно добавлять в существующие папки или создавать их самостоятельно. Сортировка данных происходит по таким параметрам: популярность, дата и длина статьи. На устройстве можно хранить до 500 статей или воспользоваться сервером Instapaper для неограниченного хранения контента.
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