Slack - отличный кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы.

К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое.

Ключевые особенности Slack: