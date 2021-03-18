Slack для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.03.10.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
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Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 056 | Статистика
Размер:53,49 Мб
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Slack - отличный кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы.

К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое.

Ключевые особенности Slack:

  • Возможность создания отдельных чатов для каждой темы.
  • Автоматическая загрузка ресурсов и картинок.
  • Интеграция с различными внешними сервисами, включая Dropbox, Google Docs, Google Drive, GitHub, Google Hangouts, Twitter, MailChimp, Trello и др.
  • Наличие клиентов под Android и под iOS.
  • Автоматическая архивация сообщений, заметок, файлов и пр.
  • Автоматическая синхронизация на всех доступных устройствах.
  • Поиск по всему архиву сообщений.
  • Возможность управления уведомлениями.
  • Двухфакторная аутентификация профиля.
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Отзывы о программе Slack

Admin

Отзывов о программе Slack 21.03.10.0 пока нет, можете добавить...

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