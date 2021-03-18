Slack для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.03.10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Slack Technologies Inc.
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 056 | Статистика
|Размер:
|53,49 Мб
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Slack - отличный кросс-платформенный корпоративный мессенджер, который станет незаменимым инструментом для командной работы.
К достоинствам приложения относятся обмен текстовыми сообщениями, файлами, поддержка групповых чатов, наличие встроенного поиска и архивирования, возможность интеграции с Dropbox, Asana, Google+ Hangouts, Twitter, Zendesk и пр., автоматическую синхронизацию на всех доступных устройствах, настаиваемые уведомления и многое другое.
Ключевые особенности Slack:
- Возможность создания отдельных чатов для каждой темы.
- Автоматическая загрузка ресурсов и картинок.
- Интеграция с различными внешними сервисами, включая Dropbox, Google Docs, Google Drive, GitHub, Google Hangouts, Twitter, MailChimp, Trello и др.
- Наличие клиентов под Android и под iOS.
- Автоматическая архивация сообщений, заметок, файлов и пр.
- Автоматическая синхронизация на всех доступных устройствах.
- Поиск по всему архиву сообщений.
- Возможность управления уведомлениями.
- Двухфакторная аутентификация профиля.
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Отзывы о программе Slack
Admin
Отзывов о программе Slack 21.03.10.0 пока нет, можете добавить...