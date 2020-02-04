QuizUp для Android

QuizUp 4.1.1 для Android

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Описание QuizUp 4.1.1 для AndroidОписание   Скачать QuizUp 4.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (66,15 Мб) Скриншоты QuizUp 4.1.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика QuizUp 4.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о QuizUp 4.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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QuizUp – социальная онлайн-викторина предлагает найти соперников по интересам. Узнайте кто из ваших друзей умнее вас, если таковых не нашлось, то всегда можно поискать соперников поблизости. Для этого, нужно учитывать местоположение и общие интересы. На вашем регионе поиск не заканчивается – его всегда можно расширить до всего мира.

В приложении присутствует большое количество тем и вопросов. Наука, музыка, спорт, кино и многие другие темы представлены в игре. В каждой категории подводятся ежемесячные итоги, где награждаются самые лучшие.

Всего в базе данных насчитывается до полумиллионов вопросов и сотни тем, так что вы определенно найдете себе соперника, который может оказаться вашим единомышленником по интересам. Общайтесь на форумах, присоединяйтесь к сообществам и в процессе приумножатся не только знания, но и новые знакомства.

QuizUp
QuizUp
QuizUp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 443
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе QuizUp

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