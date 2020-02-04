QuizUp – социальная онлайн-викторина предлагает найти соперников по интересам. Узнайте кто из ваших друзей умнее вас, если таковых не нашлось, то всегда можно поискать соперников поблизости. Для этого, нужно учитывать местоположение и общие интересы. На вашем регионе поиск не заканчивается – его всегда можно расширить до всего мира.

В приложении присутствует большое количество тем и вопросов. Наука, музыка, спорт, кино и многие другие темы представлены в игре. В каждой категории подводятся ежемесячные итоги, где награждаются самые лучшие.

Всего в базе данных насчитывается до полумиллионов вопросов и сотни тем, так что вы определенно найдете себе соперника, который может оказаться вашим единомышленником по интересам. Общайтесь на форумах, присоединяйтесь к сообществам и в процессе приумножатся не только знания, но и новые знакомства.