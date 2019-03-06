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Driver Fusion 7.0.1
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3.43 из 5, всего оценок - 7
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- Рейтинг программы - 3.43 из 5
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Driver Fusion - утилита, которая поможет вам содержать драйвера на вашем компьютере в актуальном состоянии. Помогает управлять устройствами, установленном на ПК, устанавливать и удалять драйвера из системы, поддерживая эффективную работу компьютера.
Имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, с которым у вас не возникнет сложности в удалении устаревших и потенциально проблемных драйверов оборудования. Удаляет все остатки драйверов, скрытые файлы и записи в реестре, связанные с ними.
Возможности приложения:
- Проверяет актуальность драйверов
- Полная деинсталляция драйверов
- Резервная копия драйверов
- Настраиваемые фильтры
- Позволяет просматривать и восстанавливать операции, которые были выполнены программой
- Системная защита
- Поддерживает удаление и полную очистку драйверов всех известных производителей: AMD / ATi, ASUS, Intel, NVIDIA, Logitech, HP, Microsoft, Marvell, Realtek, Creative и многое другое
- Применяет облачную базу данных драйверов Treexy, которая обеспечивает лучшее удаление драйверов устройств Windows, в том числе конфликтующие и ненужные драйвера
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Отзывы о программе Driver Fusion
PC4USER Компьютерный кана про Driver Fusion 6.2 [08-12-2018]
Снимал о вашем продукте видео и когда увидел чтобы даже удалить драйвер то нужно купить прошку, ребята вы там в себе вообще? куча софта в инете аналогов и на шару, убило
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Саня про Driver Fusion 3.3 [05-04-2017]
Ну во-первых, русский язык можно задать в настройках. Во-вторых,программа в бесплатной версии почти бесполезна. Т.к. из всего множества функций доступны только две: это бекап всех драйверов и обзор драйверов с показом которые "очень старые","старые" и "нормально". Но с ними ничего сделать нельзя, потому что нужна прем-версия, которая стоит 1066 рублей. Я думаю это много для использования 1-2 раза...
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