Tinder для Android

Tinder 11.10.1 для Android

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Описание Tinder 11.10.1 для AndroidОписание   Скачать Tinder 11.10.1 для AndroidСКАЧАТЬ (32,54 Мб) Скриншоты Tinder 11.10.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Tinder 11.10.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tinder 11.10.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Tinder – если вы ищите новые знакомства и желаете расширить круг общения, то приложение предоставит уникальный опыт знакомств.

Для просмотра нового профиля необходим свайп влево, свайп вправо поставит пользователю Лайк. Как только найдется тот, кто поставит ответный Лайк, то вы образуете пару и можете общаться с понравившимся человеком.

Заводите новые знакомства, встречайтесь с людьми, о существовании которых вы даже не подозревали. Приглашайте друзей в групповой чат и договаривайтесь о вечеринках или ищете в приложении другие компании.

Для привлечения внимания, коснитесь синей звездочки или поставьте Суперлайк, проведя по экрану вверх.

Tinder
Tinder
Tinder
Tinder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 422
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Tinder

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