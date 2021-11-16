ReactOS для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.4.13 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 820 | Статистика
Размер:120,97 Мб
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ReactOS - свободная операционная система с открытым исходным кодом, основанная на архитектуре Windows, обеспечивающая поддержку существующих приложений и драйверов.

Позиционируется как альтернатива наиболее распространённой потребительской операционной системе Windows. Установка не занимает много времени. Проводник построен на основе модальных окон.

Особенности:

  • Поддерживает многие Win32-приложения: как поставляемые с Windows (Paint, блокнот, калькулятор, редактор реестра Regedit, командный интерпретатор cmd), так и сторонние (AbiWord, Adobe Reader, OpenOffice, игры Quake, Quake II и т.д.).
  • Сторонние приложения выбираются и устанавливаются из менеджера приложений.
  • Поддержка печати.
  • Выпускается как в виде LiveCD, так и в варианте для установки на жесткий диск ПК (для установки потребуется всего 500 MB).
  • Позволяет монтировать и читать различные файловые системы Unix, такие как EXT2, EXT3, EXT4 , ReiserFS и UFS.

Внимание! ReactOS находится в состоянии alpha, что означает отсутствие некоторых особенностей и то, что на данный момент ReactOS не может быть заменой для основной ОС, но продолжает к этому стремиться.

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Отзывы о программе ReactOS

Я_не_робот про ReactOS 0.4.6 Alpha [16-11-2021]

Очень медленно развивается проект...Последняя версия, предлагаемая для скачивания с официального сайта 0.4.13, а для девелоперов 0.4.15. 4 года, выходит, отрихтовывали мелочи. Да что там 4 года, судя вот по этой надписи "© 1996-2021 ReactOS Team & Contributors", над этой ОС работают уже 25 лет. Пора уже на пенсию по выслуге лет за посаженное зрение. :-) И до сих пор на официальном сайте предупреждение:"Please note, that ReactOS is still in alpha and gives no guarantee of stability, safety of your files or working at all."(Система в альфа-стадии и мы не даем гарантий стабильности и сохранности ваших файлов.)
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