Отзывы о программе ReactOS

Очень медленно развивается проект...Последняя версия, предлагаемая для скачивания с официального сайта 0.4.13, а для девелоперов 0.4.15. 4 года, выходит, отрихтовывали мелочи. Да что там 4 года, судя вот по этой надписи "© 1996-2021 ReactOS Team & Contributors", над этой ОС работают уже 25 лет. Пора уже на пенсию по выслуге лет за посаженное зрение. :-) И до сих пор на официальном сайте предупреждение:"Please note, that ReactOS is still in alpha and gives no guarantee of stability, safety of your files or working at all."(Система в альфа-стадии и мы не даем гарантий стабильности и сохранности ваших файлов.)

