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Drive Ahead! Sports для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.20.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 752 | Статистика
Размер:74,02 Мб
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Drive Ahead! Sports скриншот № 2
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Drive Ahead! Sports скриншот № 4

Drive Ahead! Sports – американский футбол на американских тачках, что может быть веселее и увлекательнее?

Как и в реальной игре, попытайтесь забить мяч в ворота соперника, частенько вы будете залетать в ворота на авто вместе с мячом. Сначала тренируйтесь выигрывать у компьютерного соперника, а потом переходите в мультиплеер, где вас встретят самые опытные и ловкие игроки.

Управление в игре очень простое: кнопки Вперед и Назад, а также Прыжок. С их помощью будете толкать мяч или соперника, прыгать над ними или делать головокружительные сальто. Самые лучшие матчи можно сохранять, а потом публиковать повторы в социальных сетях.

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Отзывы о программе Drive Ahead! Sports

рома про Drive Ahead! Sports 1.6.3 для Android [06-02-2017]

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