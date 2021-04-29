Drive Ahead! Sports для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.20.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Dodreams Ltd
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 752 | Статистика
|Размер:
|74,02 Мб
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Drive Ahead! Sports – американский футбол на американских тачках, что может быть веселее и увлекательнее?
Как и в реальной игре, попытайтесь забить мяч в ворота соперника, частенько вы будете залетать в ворота на авто вместе с мячом. Сначала тренируйтесь выигрывать у компьютерного соперника, а потом переходите в мультиплеер, где вас встретят самые опытные и ловкие игроки.
Управление в игре очень простое: кнопки Вперед и Назад, а также Прыжок. С их помощью будете толкать мяч или соперника, прыгать над ними или делать головокружительные сальто. Самые лучшие матчи можно сохранять, а потом публиковать повторы в социальных сетях.
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