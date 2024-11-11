Google Photo Backup для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категории:
|Резервное копирование - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 149 | Статистика
|Размер:
|2.57 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Photo Backup - инструмент для автоматической загрузки фотографий с компьютера, камеры или карт памяти в Google Фото. Резервное копирование в облако будет происходить без вашего вмешательства и без каких-либо дополнительных настроек.
При первом запуске приложения вы указываете источники для загрузки фотографий и видео в библиотеку. Это может быть как телефон и карта памяти, так и выбранная папка на компьютере. В дальнейшем все загрузки происходят автоматически.
Особенности приложения:
- Использование сервиса от Google дает неограниченное пространство для хранения фотографий.
- Бесплатная загрузка всего фотоархива.
- Возможность автоматически загружать все фотографии с карт памяти, рабочего стола и из стандартных папок Windows.
- Можно добавлять любое число дополнительных папок, в которых хранятся фотографии.
- Можно загружать изображения в исходном разрешении или же автоматически сжимать их.
- Поддержка RAW файлов.
- Все фотографии, к которым открыт доступ в Google Фото другим пользователям, отображаются в разделе "Опубликовано".
В самом онлайновом-сервисе вы сможете воспользоваться быстрым обменом фотографиями с другими людьми, получить ссылку на фотографию, создать общий альбом, поделиться снимком в социальных сетях.
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Отзывы о программе Google Photo Backup
Admin
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