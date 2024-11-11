Google Photo Backup для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Резервное копирование - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 149 | Статистика
Размер:2.57 Мб
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Google Photo Backup скриншот № 1
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Google Photo Backup - инструмент для автоматической загрузки фотографий с компьютера, камеры или карт памяти в Google Фото. Резервное копирование в облако будет происходить без вашего вмешательства и без каких-либо дополнительных настроек.

При первом запуске приложения вы указываете источники для загрузки фотографий и видео в библиотеку. Это может быть как телефон и карта памяти, так и выбранная папка на компьютере. В дальнейшем все загрузки происходят автоматически.

Особенности приложения:

  • Использование сервиса от Google дает неограниченное пространство для хранения фотографий.
  • Бесплатная загрузка всего фотоархива.
  • Возможность автоматически загружать все фотографии с карт памяти, рабочего стола и из стандартных папок Windows.
  • Можно добавлять любое число дополнительных папок, в которых хранятся фотографии.
  • Можно загружать изображения в исходном разрешении или же автоматически сжимать их.
  • Поддержка RAW файлов.
  • Все фотографии, к которым открыт доступ в Google Фото другим пользователям, отображаются в разделе "Опубликовано".

В самом онлайновом-сервисе вы сможете воспользоваться быстрым обменом фотографиями с другими людьми, получить ссылку на фотографию, создать общий альбом, поделиться снимком в социальных сетях.

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