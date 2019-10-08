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PhotoFunia для iOS

PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPad

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Описание PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPadОписание   Скачать PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (14.8 Мб) Скриншоты PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PhotoFunia 4.0.11 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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PhotoFunia - необычный фоторедактор для создания веселых и смешных картинок с Вашим участием. Тут собрано большое количество готовых шаблонов, куда Вам понадобится просто вставить свое лицо или написать произвольный текст, примерив на себе тот или иной образ. С PhotoFunia Вы можете превратиться в средневекового воина, звезду кино, американского футболиста, стать лицом рекламной компании, попасть на обложку календаря и многое-многое другое.

Коллаж выполняется автоматически на сервере разработчика, поэтому для работы приложения нужно подключение к Интернету. Создав таким образом необычную картинку, ей можно будет поделиться с друзьями и поднять им настроение.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

PhotoFunia
PhotoFunia
PhotoFunia
PhotoFunia
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Приколы, шутки
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Отзывы о программе PhotoFunia

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