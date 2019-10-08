PhotoFunia

FaceApp 3.5.2 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
PicsArt Photo Studio 13.0 для iPhone, iPad
PicsArt Photo Studio - мощный фоторедактор с набором разнообразных функций и инструментов для обработки изображений
VSCO Cam 132.0 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Instagram 113.0 для iPhone
Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном
InShot 1.39.2 для iPhone, iPad
Редактор фото и видео для iOS-устройств, который предлагает обширный набор всевозможных инструментов, включая анимированные смайлики и добавление текста, изменение
Adobe Photoshop Lightroom 4.4.1 для iPhone
Adobe Photoshop Lightroom - отличный инструмент, наличие которого дает пользователю возможность в полевых условиях провести базовую коррекцию и обработку отснятого