AV Voice Changer Diamond для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 600
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 6300 руб. Скидка 20% | Купить
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|9.5.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Avnex Ltd.
|Категории:
|Запись звука, голоса - Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 429 007 | Статистика
|Размер:
|52,86 Мб
|СКАЧАТЬ
AV Voice Changer Diamond - программа для изменения вашего (или любого другого) голоса в реальном времени. Как заявляют разработчики использование именно их программы может сильно облегчить вам знакомство с противоположным полом. Достигается это благодаря специальным эффектам которые придадут вашему голосу сексуальность и томность. Некоторым людям очень полезной функцией может показаться возможность программы делать запись оригинального или же измененного звука из различных источников, включая телефонные переговоры, музыку, трансляции онлайн-радио и т.п.
Поддерживаемые форматы: mp3, wma, wav, ogg, au, ape, nist, aif, irc, mp2. Встроенный Компаратор Голоса помогает моделировать голоса людей, сравнивая с другими.
Большинство звуковых эффектов, интересных звуков и т.д доступны для бесплатного скачивания с сайта разработчиков.
AV Voice Changer Diamond 9.5.33
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Отзывы о программе AV Voice Changer Diamond
Лаки про AV Voice Changer Diamond 9.5.30 [07-05-2021]
При малейшем действии, программа начинает пищать очень громко. Оглушает очень сильно. Даже наушники после этого очухивались целый день.
| | Ответить
Максим про AV Voice Changer Diamond 9.5.30 [20-05-2020]
Когда запускаю программу voice changer diamond в скайпе и звоню, собеседник меня слышит только 1-2 мин нормально, потом или мой голос прерывается или меня вообще не слышно.
| 3 | Ответить
ден в ответ Максим про AV Voice Changer Diamond 9.5.30 [13-07-2020]
попробуй переустановить програму
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DarkP про AV Voice Changer Diamond 9.5.30 [16-02-2019]
9.5.30 работает в разы лучше. Она не изменяет твой голос гораздо более качественно. Но не понятно как её ломать и даже как сбросить триал.
4 | 27 | Ответить
Tom про AV Voice Changer Diamond 9.5.28 [18-01-2019]
Ведь есть онлайн voice changer - myvoicemod.com
5 | 31 | Ответить
Том про AV Voice Changer Diamond 9.5.28 [14-12-2018]
Можно ли этой программой в автоматическом режиме "снять" профиль голоса из какого либо видео? Мне нужна возможность изменять (опять таки, в автоматическом режиме) собственный голос таким образом, что бы он стал неотличим, ну или почти неотличим от голоса из исходного видео, что бы потом использовать его для изготовления собственного видеоматериала. AV Voice Changer Diamond может всё это?
5 | 47 | Ответить