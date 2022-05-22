ТОП-сегодня раздела "Шифрование"

SafeIP 2.0.0.2616 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

VeraCrypt 1.25.9 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

КриптоАРМ 5.4.4.29 КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она...

KeePass 2.51.1 KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...

TrueCrypt 7.2 TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...