Crypto Notepad для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sigmanor
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 838 | Статистика
|Размер:
|1,94 Мб
Crypto Notepad - бесплатный текстовый редактор, по функциональности напоминающий стандартный Блокнот для Windows, в котором файлы сохраняются в зашифрованном виде с помощью AES алгоритмов.
Особенности Crypto Notepad:
- Поддержка Drag&Drop (можно открывать файлы перетаскиванием из папки прямо в блокнот).
- Подсветка ссылок.
- Тонкая настройка. Возможность поменять тип шрифта, размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона блокнота.
- Возможность настраивать разные параметры шифрования.
- Содержит все функции стандартного блокнота для Windows.
- Ассоциация с расширением программы.
- Простой поиск по тексту.
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