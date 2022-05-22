Crypto Notepad для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 838 | Статистика
Размер:1,94 Мб
Crypto Notepad скриншот № 1

Crypto Notepad - бесплатный текстовый редактор, по функциональности напоминающий стандартный Блокнот для Windows, в котором файлы сохраняются в зашифрованном виде с помощью AES алгоритмов.

Особенности Crypto Notepad:

  • Поддержка Drag&Drop (можно открывать файлы перетаскиванием из папки прямо в блокнот).
  • Подсветка ссылок.
  • Тонкая настройка. Возможность поменять тип шрифта, размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона блокнота.
  • Возможность настраивать разные параметры шифрования.
  • Содержит все функции стандартного блокнота для Windows.
  • Ассоциация с расширением программы.
  • Простой поиск по тексту.
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