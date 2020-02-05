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ВидеоШОУ для Windows

ВидеоШОУ 3.0

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Описание ВидеоШОУ 3.0Описание   Скачать ВидеоШОУ 3.0СКАЧАТЬ (180,95 Мб) Скриншоты ВидеоШОУ 3.0Скриншоты (12)   Статистика ВидеоШОУ 3.0Статистика   Отзывы о ВидеоШОУ 3.0Отзывы (8)  
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3.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.86 из 5
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ВидеоШОУ - удобная программа для создания впечатляющих видеороликов с 3D эффектами. Встроенные в приложение функции и простой русскоязычный интерфейс позволяют создать потрясающее видео всего за три простых шага.

В вашем распоряжении десятки шаблонов для подготовки видео на самые разные темы: детские, свадебные, праздничные, про путешествия, классические и др. Также вы можете создать собственный ролик с нуля. Добавляйте видео, фото и музыку, выбирайте последовательность, подбирайте подходящие переходы и эффекты, а затем сохраните видео одним из предложенных способов - готово! Вы можете создавать видеоролики высокого качества и компактного размера для мобильных устройств, телевизоров, а также для YouTube, ВКонтакте, Facebook и других сайтов. При желании вы сможете записать видео на DVD с интерактивным меню.

Возможности приложения:

  • Более 110 вариантов анимированных переходов
  • Свыше 70 эффектов для видео и фото, в том числе 3D
  • Богатая встроенная коллекция переходов и анимированных титров
  • Запись комментариев с микрофона
  • Регулировка громкости звука, настройка эффектов появления/затухания как для музыки, так и для комментариев. Любую звукозапись можно обрезать прямо в интерфейсе программы.
  • Более 30 форматов для сохранения готового видео
  • Функция записи видео на DVD с интерактивным меню

Также вы можете без труда выполнить многослойный монтаж. Во встроенном редакторе поверх ролика можно добавлять другие видеофайлы, текст, фотографии и настраивать анимацию отдельно для каждого элемента через ключевые кадры. Настраивать анимацию вы сможете до самых мелочей: менять картинку эффекта, его направление, скорость, количество и размер задействованных частиц. В вашем распоряжении реалистичная имитация снега с тонкой настройкой, листопада, огня, неоновых свечений, фейерверков, взрывов, блесков и ещё более 1000 сочетаний.

Ну а онлайн-учебник и наглядные видеоуроки помогут освоить все возможности софта в короткие сроки.

ВидеоШОУ
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 990 руб.
Ограничение в работе программы10 дней, не более 15 слайдов, надпись о пробной версии используемой программы на готовом видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 717
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе ВидеоШОУ

Габит про ВидеоШОУ 2.0 [08-12-2019]

думаю купить ,что скажете?
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Елена про ВидеоШОУ 1.27 [09-06-2018]

Пользовалась программой год, ни сколько не пожалела, что купила, буду и дальше продлевать. Очень простая и многофункциональная программма. Техподдержка профессиональная. Сотрудники вежливые и отзывчивые.
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Марина про ВидеоШОУ 1.25 [30-01-2018]

Спасибо, программа отлично работает. Получаются замечательные клипы. Мне все нравится. Всем советую.
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Олег про ВидеоШОУ 1.25 [29-01-2018]

Интересный редактор видео. Очень похож на ФотоШоу, хотя, это не мудрено - производитель один. Ожидал от этого редактора многого и не ошибся. Удобная программа, хорошо сделанная. Много интересных эффектов, приятный интерфейс.
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Артем про ВидеоШОУ 1.25 [09-01-2018]

У меня остались только положительные впечатления от программы. интерфейс красивый, стильный, понятный. Эффекты, монтаж все на уровне. Качество фильма сделанного в редакторе отличное. Можно смотреть на большом экране. Мне все понравилось. Рекомендую.
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