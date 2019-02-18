NirLauncher для Windows

NirLauncher 1.20.74

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Описание NirLauncher 1.20.74Описание   Скачать NirLauncher 1.20.74СКАЧАТЬ (28,39 Мб) Скриншоты NirLauncher 1.20.74Скриншоты (8)   Статистика NirLauncher 1.20.74Статистика   Отзывы о NirLauncher 1.20.74Отзывы (7)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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NirLauncher - единый пакет программ от разработчика Nir Sofer, включающий в себя более 200 портативных утилит на все случаи жизни. Приложения разбиты соответственно назначению по вкладкам: утилиты для браузера, системные утилиты, утилиты для рабочего стола и т.д. Удобная сортировка позволяет быстро найти необходимую программу.

Обновляется сборник в зависимости от частоты обновления утилит входящих в состав пакета.

Особенности:

  • Может быть использован с USB накопителя без необходимости каких-либо установок.
  • Все утилиты в пакете полностью бесплатные.
  • Включает в себя множество инструментов, которые могут понадобиться в ежедневной работе компьютера:
    • восстановление потерянных паролей;
    • мониторинг сети;
    • поиск файлов;
    • просмотр кэша браузеров;
    • просмотр загруженных браузерами мультимедиа данных;
    • работа с жесткими дисками
    • и многое другое.
  • При использовании с USB накопителя, конфигурация каждой утилиты сохраняется в .cfg файл на флешке.
  • На 64-разрядных системах идет автоматический запуск 64-разрядной версии утилит.
  • Позволяет добавлять программные пакеты в дополнение к основному пакету NirSoft.
  • Позволяет генерировать файлы плагина для BartPE, так что вы легко сможете использовать утилиты с загрузочного Live Windows CD.

Внимание! Скачанный пакет защищен паролем, для разархивирования которого используйте ключ nirsoft9876$.

Скриншоты NirLauncher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Расширения
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Отзывы о программе NirLauncher

kamyshoviy про NirLauncher 1.20.44 [08-07-2018]

http://launcher.nirsoft.net/downloads/index.html
pass: nirsoft9876$
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Александр про NirLauncher 1.20.40 [08-06-2018]

Какой пароль к архиву???
8 | 5 | Ответить

257-й в ответ Александр про NirLauncher 1.20.48 [17-08-2018]

Пэссворд-оффишиэл, с "хомяка" тов. Нира Софера:
nirsoft9876$
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Владимир в ответ Александр про NirLauncher 1.20.49 [20-08-2018]

nirsoft9876$
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александр про NirLauncher 1.20.38 [17-05-2018]

требует пароль.
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Володя про NirLauncher 1.20.38 [08-05-2018]

Какой ключ к архиву
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Vlad про NirLauncher 1.20.35 [12-04-2018]

Странный трюк! А где пароль для распаковки???
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