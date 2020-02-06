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Супер битва танков для Android

Супер битва танков 4.1.1 для Android

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Описание Супер битва танков 4.1.1 для AndroidОписание   Скачать Супер битва танков 4.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (80,63 Мб) Скриншоты Супер битва танков 4.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Супер битва танков 4.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супер битва танков 4.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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Супер битва танков – необычная игра, где придется не только сражаться на танках с другими игроками, но и самостоятельно проектировать свою смертоносную машину.

В вашем распоряжении будут более 100 деталей, из которых можно собрать танк своей мечты. Детали в игре подвергаются улучшениям и с ними танки станут еще мощнее.

Сравните возможности своей машины с агрегатами других игроков в эпических битвах железных гигантов. Делитесь проектами с другими игроками, записывайте реплеи и хвастайтесь в социальных сетях наградами и достижениями.  

Супер битва танков
Супер битва танков
Супер битва танков
Супер битва танков
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 920
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Супер битва танков

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