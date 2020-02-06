Супер битва танков – необычная игра, где придется не только сражаться на танках с другими игроками, но и самостоятельно проектировать свою смертоносную машину.

В вашем распоряжении будут более 100 деталей, из которых можно собрать танк своей мечты. Детали в игре подвергаются улучшениям и с ними танки станут еще мощнее.

Сравните возможности своей машины с агрегатами других игроков в эпических битвах железных гигантов. Делитесь проектами с другими игроками, записывайте реплеи и хвастайтесь в социальных сетях наградами и достижениями.