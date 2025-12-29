Silent Install Helper для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 692 | Статистика
Размер:1.91 Мб
СКАЧАТЬ
Silent Install Helper скриншот № 1
Silent Install Helper скриншот № 2
Silent Install Helper скриншот № 3
Silent Install Helper скриншот № 4

Silent Install Helper - утилита, которая позволяет устанавливать программы в "тихом" режиме. Определяет тип установочного пакета и проводит установку приложений без вмешательства пользователя. Также предлагает возможность удаления в "тихом" режиме.

Поддерживаемые инсталляторы:

  • Inno Setup, Smart Installer, Wise Installer, NSIS
  • RAR \ ZIP \ 7z \ 7z Setup \ Free Arc\ Microsoft Cab SFX
  • Msi
  • Ghost Installer, InstallShield, Factory Installer
  • Install4j Wizad, Driver Genius Installer, Actual Installer
  • файлы .inf, .msu
  • и многие другие.

Особенности приложения:

  • Позволяет создавать CMD-файлы
  • Может создавать файлы конфигурации для Windows Post Install Wizard
  • Отображает информацию о запущеных процессах
  • Может использовать пользовательские команды и скрипты.
  • Содержит функцию пакетного удаления в «тихом режиме».
Что нового в Silent Install Helper 4.8.0.0?
  • Добавлено поддержку некоторых установщиков.
ТОП-сегодня раздела "Автоматизация"
 

скачать OP Auto ClickerOP Auto Clicker 4.1

Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...

скачать AutoHotkeyAutoHotkey 2.0.19

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

скачать Mouse and Keyboard RecorderMouse and Keyboard Recorder 3.4.0.2

Удобное приложение для автоматизации повторяющихся задач. Оно записывает и...

скачать Auto Mouse ClickerAuto Mouse Clicker 3.1

Небольшой бесплатный авто-кликер. Утилита оснащена функцией Hotkey и может быть...

скачать Automatic Mouse and KeyboardAutomatic Mouse and Keyboard 6.7.8.2

Программа для автоматизации действий на ПК (нажатие клавиш и комбинации кнопок)....

скачать Free Mouse Auto ClickerFree Mouse Auto Clicker 3.8.6

Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени...

Отзывы о программе Silent Install Helper

Admin

Отзывов о программе Silent Install Helper 4.8.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв