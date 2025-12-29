Silent Install Helper для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Руслан Белашевский
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 692 | Статистика
|Размер:
|1.91 Мб
|СКАЧАТЬ
Silent Install Helper - утилита, которая позволяет устанавливать программы в "тихом" режиме. Определяет тип установочного пакета и проводит установку приложений без вмешательства пользователя. Также предлагает возможность удаления в "тихом" режиме.
Поддерживаемые инсталляторы:
- Inno Setup, Smart Installer, Wise Installer, NSIS
- RAR \ ZIP \ 7z \ 7z Setup \ Free Arc\ Microsoft Cab SFX
- Msi
- Ghost Installer, InstallShield, Factory Installer
- Install4j Wizad, Driver Genius Installer, Actual Installer
- файлы .inf, .msu
- и многие другие.
Особенности приложения:
- Позволяет создавать CMD-файлы
- Может создавать файлы конфигурации для Windows Post Install Wizard
- Отображает информацию о запущеных процессах
- Может использовать пользовательские команды и скрипты.
- Содержит функцию пакетного удаления в «тихом режиме».
- Добавлено поддержку некоторых установщиков.
