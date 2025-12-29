ТОП-сегодня раздела "Автоматизация"

OP Auto Clicker 4.1 Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...

AutoHotkey 2.0.19 AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...

Mouse and Keyboard Recorder 3.4.0.2 Удобное приложение для автоматизации повторяющихся задач. Оно записывает и...

Auto Mouse Clicker 3.1 Небольшой бесплатный авто-кликер. Утилита оснащена функцией Hotkey и может быть...

Automatic Mouse and Keyboard 6.7.8.2 Программа для автоматизации действий на ПК (нажатие клавиш и комбинации кнопок)....