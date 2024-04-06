Suamp - мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить только аудио дорожки с YouTube. Находит музыку, создает плейлисты и воспроизводит любые треки. Весь каталог музыки, собранный на YouTube теперь будет вам доступен: популярные песни, миксы, независимые композиции и другой контент.

Плеер также способен воспроизводить локальные аудиофайлы практически всех форматов.

Особенности приложения: