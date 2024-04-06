Suamp для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 132 | Статистика
Размер:14,47 Мб
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Suamp - мультимедийный проигрыватель, который позволяет воспроизводить только аудио дорожки с YouTube. Находит музыку, создает плейлисты и воспроизводит любые треки. Весь каталог музыки, собранный на YouTube теперь будет вам доступен: популярные песни, миксы, независимые композиции и другой контент.

Плеер также способен воспроизводить локальные аудиофайлы практически всех форматов.

Особенности приложения:

  • Поиск треков и плейлистов из YouTube.
  • Воспроизведение, в том числе в фоновом режиме.
  • Поддерживаемые форматы: ape; mpga; mp3; wav; ogg; umx; mod; mo3; it; s3m; mtm; xm; aac; flac; mp4; m4a; m4b; mpc; wv; opus; dff; dsf; tta.
  • 6 полосный эквалайзер.
  • Усиление звука.
  • Аудио эффект реверберации.
  • Создание собственных плейлистов.
  • Синхронизация списков воспроизведения с аккаунтом YouTube.
  • Отображение обложек треков.
  • Показ информации о треках.
  • Возможность воспроизведения аудио файлов только с YouTube.
  • Возможность импорта / поиск общедоступные плейлистов YouTube.
  • Возможность повтора текущего списка воспроизведения / повтор песни.
  • Возможность перемешивать аудио файлы из списка воспроизведения.
  • Поддержка Android Wear.
Что нового в Suamp 1.7.5?
  • Поддержка андроид 14
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