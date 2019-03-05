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Vk Media Player 3.9 для Android VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью Музыка ВКонтакте - VLast 4.8.5 для Android Музыка ВКонтакте - VLast – находите и слушайте музыку ВКонтакте с помощью данного плеера. Приложение поддерживает плейлисты, встроенное радио last.fm, аудиозаписи из Pickplay Player 1.8a для Android Pickplay Player - удобный музыкальный аудиоплеер с большим количеством функций и возможность загрузки понравившейся музыки из Вконтакте