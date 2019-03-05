GOM Audio для Android

GOM Audio 2.2.5 для Android

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Описание GOM Audio 2.2.5 для AndroidОписание   Скачать GOM Audio 2.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (24,35 Мб) Скриншоты GOM Audio 2.2.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика GOM Audio 2.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о GOM Audio 2.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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GOM Audio – музыкальный плеер с простым интерфейсом и некоторыми ключевыми особенностями, выделяющими его среди конкурентов.

Ключевыми особенностями можно считать:

  • Включение/выключение синхронизации текстов песен.
  • Возможность создать свой идеальный виджет или выбрать из предложенных.
  • 10-полосный эквалайзер, возможность добавить звуковые эффекты и регулировать скорость воспроизведения, высоту тона.
  • GOMPod позволяет слушать стримы онлайн или загружать популярные подкасты.
  • Создание и редактирование плейлистов.
  • Поддержка DropBox, Google Drive, OneDrive, WebDAV и FTP.
  • Быстрое включение музыки Quick Play.
  • Таймер для автоматического выключения.
Что нового в GOM Audio 2.2.5 для Android?
  • Исправлены ошибки
GOM Audio
GOM Audio
GOM Audio
GOM Audio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 860
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе GOM Audio

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