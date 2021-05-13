FaceApp – простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально в один клик изменить свое лицо (или лица знакомых и друзей) на фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей - приложение обрабатывает выбранный пользователем снимок на удаленном сервере.

На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:

добавление улыбки;

эффект омоложения/старения;

изменение пола.

Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.