FaceApp для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 096 | Статистика
Размер:36,1 Мб
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FaceApp скриншот № 1
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FaceApp скриншот № 4

FaceApp – простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально в один клик изменить свое лицо (или лица знакомых и друзей) на фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей - приложение обрабатывает выбранный пользователем снимок на удаленном сервере.

На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:

  • добавление улыбки;
  • эффект омоложения/старения;
  • изменение пола.

Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.

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