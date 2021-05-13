FaceApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FaceApp Technology Limited
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 096 | Статистика
|Размер:
|36,1 Мб
|СКАЧАТЬ
FaceApp – простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно буквально в один клик изменить свое лицо (или лица знакомых и друзей) на фотографии. В основе работы программы лежит принцип нейронных сетей - приложение обрабатывает выбранный пользователем снимок на удаленном сервере.
На данный момент в приложении доступно несколько эффектов:
- добавление улыбки;
- эффект омоложения/старения;
- изменение пола.
Таким образом можно с легкостью превратить мрачного персонажа в весельчака, мужчину в женщину, состарить юношу и наоборот. Полученными изображениями можно делиться в соцсетях или сохранить в памяти устройства.
Фото- и видеокамера с расширенными возможностями и гибкими настройками качества фото и...
Бесплатный универсальный инструмент фотографа для мобильных Android-устройств, который...
Зеркальный эффект - приложение для редактирования фотографий и изображений, особенностью которого является использование стиля зеркального отображения картинки...
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...
В LINE Camera вы найдете более 5000 наклеек, 100 рамок и более 20 фильтров для редактирований...
Приложение для редактирования снимков с неоновыми эффектами и потрясающими фильтрами...
Отзывы о программе FaceApp
Admin
Отзывов о программе FaceApp 4.5.0.1 пока нет, можете добавить...