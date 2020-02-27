Twitch для Android

Twitch 8.6.1 для Android

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Описание Twitch 8.6.1 для AndroidОписание   Скачать Twitch 8.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (34,45 Мб) Скриншоты Twitch 8.6.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Twitch 8.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Twitch 8.6.1 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Twitch – официальный клиент популярной видеостриминговой платформы Twitch.tv, благодаря которому у пользователя появится возможность в любое время смотреть трансляции любимых видеоигр (например League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Minecraft, Clash of Clans и пр.) и стримы киберспортивных турниров.

С помощью приложения можно можно просматривать как онлайн трансляции, так и записанные видео по прохождению игр, различные интерактивные шоу и презентации ведущих компаний. Присутствует полнофункциональный, чат где пользователь может обмениваться мнениями с другими пользователями, имеется встроенный поиск по каналам и играм. Кроме этого следует отметить наличие поддержки Chromecast.

Twitch
Twitch
Twitch
Twitch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 246
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Twitch

FunnyKitty про Twitch 4.6.8 для Android [20-03-2016]

Не могу зарегистрироваться. Пишет в другое время, но это не правда.
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