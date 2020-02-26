Microsoft To-Do для Android

Microsoft To-Do 2.12.149 для Android

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Описание Microsoft To-Do 2.12.149 для AndroidОписание   Скачать Microsoft To-Do 2.12.149 для AndroidСКАЧАТЬ (15,76 Мб) Скриншоты Microsoft To-Do 2.12.149 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Microsoft To-Do 2.12.149 для AndroidСтатистика   Отзывы о Microsoft To-Do 2.12.149 для AndroidОтзывы (0)  
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Microsoft To-Do - простой и удобный в использовании планировщик и менеджер задач от компании Microsoft. Благодаря продуманному интерфейсу и наличию набора интеллектуальных функций, с ним можно без проблем планировать задачи и создавать простые списки текущих дел, устанавливать напоминания и следить за рабочим процессом на протяжении дня.

Присутствует возможность выделять самые важные текущие задачи, не забывая при этом про свои рутинные обязанности. Приложение синхронизирует данные на телефоне и компьютере, поэтому список дел будет всегда у вас под рукой.

Ключевые особенности приложения:

  • Добавляйте, планируйте и распределяйте свои задачи прямо в пути.
  • Задавайте напоминания и даты выполнения для важных дел.
  • Установите повторные сроки для задач, которые нужно выполнять каждый день, неделю или месяц.
  • Возможность добавления заметок к задачам.
  • Маркировка списков разными цветами.
  • Наличие настраиваемых тем оформления.
  • Заметки, напоминания, даты выполнения и пр.
  • Наличие интеллектуальной функции "Предложения".
  • Поддержка синхронизации данных на различных устройствах и многое другое.
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Microsoft To-Do
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 633
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Microsoft To-Do

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