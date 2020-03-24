Discord для Windows

Discord 0.0.306

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Описание Discord 0.0.306Описание   Скачать Discord 0.0.306СКАЧАТЬ (59,72 Мб) Скриншоты Discord 0.0.306Скриншоты (6)   Статистика Discord 0.0.306Статистика   Отзывы о Discord 0.0.306Отзывы (7)  
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4.00 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Discord - абсолютно бесплатный кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый чат, разработанный специально для геймеров. Данное приложение пригодится любителям игр, так как оно использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Ключевые особенности:

  • Возможность создавать столько серверов, сколько захотите.
  • Зашифрованный сервер скроет ваш настоящий IP-адрес от посторонних глаз. Вы не будете подвержены DDoS атакам. База, написана на Erlang языке, работает на облачной платформе и имеет защиту от DDoS атак.
  • Возможность обменяться изображениями, видео и ссылками с вашего ПК или телефона. Discord встраивает большинство медиаплееров непосредственно в чат. GIF анимации активируется только при наведении, чтобы не нагружать ваш процессор.
  • Голосовой чат, который не замедляет игру.
  • Минимальное влияние на процессор и отсутствие влияния на производительность в играх.
  • Простая установка, которая занимает всего 10 секунд и не требует, каких-либо драйверов и странных настроек (может работать даже в браузере).
  • Легкое управление сервером. Разнообразные права доступа, множество каналов в сочетании с интуитивно понятным интерфейсом делают программу идеальным местом, как для небольших групп, так и для крупных гильдий.
  • Высокое качество передачи голоса (используется современный джиттер буффера (вариация задержки пакетов), имеется автоматическое регулирование усиления, подавление шума и эха, ослабление системных звуков на Windows и пр).
  • Возможность добавлять друзей и писать им личные сообщения вне сервера.
  • Настраиваемый оверлей и многое другое.
Discord
Discord
Discord
Discord
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)14 / 17 729
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбщение в сети - IRC, ICQ, Messenger
ТОП-сегодня раздела "Общение в сети"
 

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Отзывы о программе Discord

Руслан про Discord 0.0.300 [17-08-2018]

отстой программа
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Kiril про Discord 0.0.300 [03-05-2018]

Я в этом мало понимаю(только бы чат и голосовая связь работала бы), но друг (он мне и устанавливал)сказал: еще одна программа слежки за мной и отрубил в нем какие-то функции (и не только в нем) хотя все работает, только запускаю в ручную,когда захожу в игру
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Света про Discord 0.0.300 [26-04-2018]

Причём тут FPS, если программа без режима ВИДЕО. Смысл? Влияния и в принципе не должно быть на частоту кадров, как понял, для геймеров. Ну пусть так. А причём тут системные ресурсы? Для такого функционала его и не должно быть! А вот то, что гиганский ВЕС программы, это явно бросается в глаза. Видно прога собрана на Qt, так то, эти библиотеки тормознутые, часто глючат. В общем, почему на эту фичу так липнут мало ясно. И с чего она лучше других будет, кто-то отписался. Изготовители и писали.
2 | 2 | Ответить

Alexa про Discord 0.0.298 [28-09-2017]

Ха ха, куча стартапов хрен ещё чего наворочено и прога без видео! Молодец создатель, в ладоши хлопаю, худшего интерфейса не видел. Вот функция - СОЗДАТЬ СЕРВЕР. Какой к чёрту сервер? Что за фейк? - обычный групповой чат!
Побрякушка на Яве, мизерная, по этому, и под мобильный сразу приточили. Для Винды такое не пройдёт, потребуется ещё пару стар-тапов брать, но как читал, ребята конкретно замучались с сервером. Естественно, хранить переписку на одном сервере ха-ха!
Увидел ЭТО посмеялся. Короче не майтесь ДУРЬЮ! А просто скачайте фичу PrivalSystems (шифрованный протокол (libsodium + p2p), чат, видео, аудио, передача файлов),NAT, шлюзы т.д.
Офф. сайт http://asmlocator.ru
Страница описания - http://asmlocator.ru/viewtopic.php?t=152911
Да, забыл, основан на коде win32, так что не вы будете что-то ждать, а замучитесь там что-то уронить. Дискорд, ха ха, гагочу-немогу!
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ыфма в ответ Alexa про Discord 0.0.298 [08-12-2017]

Как по мне эта прога получше других будет, ничего лишнего и для игр самое то!
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Maxon в ответ Alexa про Discord 0.0.300 [02-08-2018]

ета прога популярная! и всем пофиг на нюансы,я лично ней самп играю на сервере Аризона все не пользуются
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Ioann в ответ Alexa про Discord 0.0.301 [10-01-2019]

прошло время 2019. теперь все в дискорде а ваше мнение нах** ненужно теперь. вас обосрёт 80 ато и 90% пользевателей.
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