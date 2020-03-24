Discord - абсолютно бесплатный кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый чат, разработанный специально для геймеров. Данное приложение пригодится любителям игр, так как оно использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Отзывы о программе Discord Руслан отстой программа

2 | 3 | Ответить Kiril Я в этом мало понимаю(только бы чат и голосовая связь работала бы), но друг (он мне и устанавливал)сказал: еще одна программа слежки за мной и отрубил в нем какие-то функции (и не только в нем) хотя все работает, только запускаю в ручную,когда захожу в игру

2 | 2 | Ответить Света Причём тут FPS, если программа без режима ВИДЕО. Смысл? Влияния и в принципе не должно быть на частоту кадров, как понял, для геймеров. Ну пусть так. А причём тут системные ресурсы? Для такого функционала его и не должно быть! А вот то, что гиганский ВЕС программы, это явно бросается в глаза. Видно прога собрана на Qt, так то, эти библиотеки тормознутые, часто глючат. В общем, почему на эту фичу так липнут мало ясно. И с чего она лучше других будет, кто-то отписался. Изготовители и писали.

2 | 2 | Ответить Alexa Ха ха, куча стартапов хрен ещё чего наворочено и прога без видео! Молодец создатель, в ладоши хлопаю, худшего интерфейса не видел. Вот функция - СОЗДАТЬ СЕРВЕР. Какой к чёрту сервер? Что за фейк? - обычный групповой чат!

Побрякушка на Яве, мизерная, по этому, и под мобильный сразу приточили. Для Винды такое не пройдёт, потребуется ещё пару стар-тапов брать, но как читал, ребята конкретно замучались с сервером. Естественно, хранить переписку на одном сервере ха-ха!

Увидел ЭТО посмеялся. Короче не майтесь ДУРЬЮ! А просто скачайте фичу PrivalSystems (шифрованный протокол (libsodium + p2p), чат, видео, аудио, передача файлов),NAT, шлюзы т.д.

Офф. сайт http://asmlocator.ru

Страница описания - http://asmlocator.ru/viewtopic.php?t=152911

Да, забыл, основан на коде win32, так что не вы будете что-то ждать, а замучитесь там что-то уронить. Дискорд, ха ха, гагочу-немогу!

4 | 8 | Ответить ыфма Alexa Как по мне эта прога получше других будет, ничего лишнего и для игр самое то!

2 | 2 | Ответить Maxon Alexa ета прога популярная! и всем пофиг на нюансы,я лично ней самп играю на сервере Аризона все не пользуются

2 | 2 | Ответить Ioann Alexa прошло время 2019. теперь все в дискорде а ваше мнение нах** ненужно теперь. вас обосрёт 80 ато и 90% пользевателей.

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