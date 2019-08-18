MyChat - это чат для локальной сети с широкими возможностями. Привлекательный, функциональный интерфейс и в то же время абсолютно простой и понятный, даже для пользователей с небольшим опытом. Система создана по технологии клиент-сервер, это обеспечивает надежную работу в любых сетях не зависимо от их сложности и конфигурации. MyChat можно использовать как чат для домовой, или городской сети, так и в роли корпоративного месенджера.

Ниже представлены некоторые важные функции и возможности: