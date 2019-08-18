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MyChat 7.6.0
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4.10 из 5, всего оценок - 61
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- Рейтинг программы - 4.10 из 5
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MyChat - это чат для локальной сети с широкими возможностями. Привлекательный, функциональный интерфейс и в то же время абсолютно простой и понятный, даже для пользователей с небольшим опытом. Система создана по технологии клиент-сервер, это обеспечивает надежную работу в любых сетях не зависимо от их сложности и конфигурации. MyChat можно использовать как чат для домовой, или городской сети, так и в роли корпоративного месенджера.
Ниже представлены некоторые важные функции и возможности:
- интеграция сервера MyChar с ActiveDirectory (импорт пользователей и их описаний);
- возможность удаленного администрирования сервера;
- Pascal подобная скрипт-система на сервере, для реализации дополнительных функций;
- разделение пользователей на административные группы на сервере с гибкой настройкой привилегий;
- запуск сервера в виде обычного приложения и в качестве системной службы;
- возможность создания операторов каналов, для поддержки порядка в больших сетях;
- управление основными административными функциями сервера с помощью командной строки клиента;
- система автоматического создания каналов при запуске сервера и автоматическое подключение групп пользователей к этим каналам;
- возможность банить, выгонять с канала, отключать от сервера пользователей;
- консольные команды на сервере;
- удобная доска объявлений;
- древовидная панель контактов с группами пользователей;
- отправка отложенных сообщений для пользователей, отключенных от сервера;
- 5 наборов анимированных смайликов для выражения эмоций;
- система автоматического обновления клиентов с сервера чата;
- встроенная антифлуд и антимат система
- отправка массовых оповещений;
- система игноров пользователей;
- автоматически поиск серверов;
- передача файлов и папок в приватах, а также передача файлов пользователям в офлайн;
- возможность развернуть клиент чата в домене (MSI пакет) и автоматическое подключение к серверу, используя доменное имя пользователя.
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|Что нового в MyChat 7.6.0?
- Информация о новой версии https://nsoft-s.com/news/1290-mychat-7-6-chernoviki-i-opovescheniya-v-macos-i-linux.html
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Отзывы о программе MyChat
александр про MyChat 5.6 [06-08-2014]
почему на телефоне alcatel one touch m pop 5020d программа пишет что аппарат не поддерживает видеозвонки?хотя встроенные(заводские)видеозвонки работают.
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shisha... про MyChat 4.5 [16-02-2010]
мне нравица...
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Киноман про MyChat 3.5.1 [30-04-2008]
Серер касячный
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anik про MyChat 3.1 [07-08-2007]
very good
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