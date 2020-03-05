Torrent TV плеер - бесплатное приложение для просмотра ТВ в высоком качестве посредством технологии ACE Stream. Программа использует оригинал плейлиста сайта
Отзывы о программе Ollia IPTV
Алексей про Ollia IPTV 2.18 [28-01-2019]
Хуже плеера чем этот я в своей жизни еще не видел у меня антивирус касперского при запуске полной проверки меньше жрет ресурсов чем это чудо называемое IPTV плеером 3 | 3 | Ответить
Андрей в ответ Алексей про Ollia IPTV версия от 29.01.2019 [03-03-2020]
Плеер, всего лишь менеджер. А показывает видеокодеки, установленные на вашем ПК. Нет кодеков (нормальных) - нет отображения каналов.
А так как она всего лишь менеджер, то жрать она не может много. ПК себе хороший купите и антивирь тоже нормальный купите.
Не разобрались в программе, зато гадить молодцы.
Лично у меня: не тормозит, не жрёт память. Да, каналы не все показывают. НО они же БЕСПЛАТНЫЕ и могут отваливаться (спустя время не работать). Закачивайте свои плейлисты (платные). | | Ответить
Александр про Ollia IPTV 2.18 [22-05-2017]
Программа мусор! мало того, что тормозит. память жрёт, так ни один из проверенных каналов не работает, ещё и при открытии запускает браузер со своей страницей – шлак! 3 | 3 | Ответить
Инна про Ollia IPTV 2.18 [08-05-2017]
Не качайте, памяти сожрало куча а толку ноль! вместо воспроизведения видео черный экран! 4 | 3 | Ответить
N. в ответ Инна про Ollia IPTV 2.18 [11-05-2017]
... показывает - нормально, у Вас сударыня ..кривой.. файл! 4 | 7 | Ответить