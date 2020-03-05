Ollia IPTV для Windows

Ollia IPTV версия от 12.11.2019

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Описание Ollia IPTV версия от 12.11.2019Описание   Скачать Ollia IPTV версия от 12.11.2019СКАЧАТЬ (13,52 Мб) Скриншоты Ollia IPTV версия от 12.11.2019Скриншоты (2)   Статистика Ollia IPTV версия от 12.11.2019Статистика   Отзывы о Ollia IPTV версия от 12.11.2019Отзывы (5)  
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4.81 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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Ollia IPTV - бесплатная и простая в использовании программа для просмотров IPTV каналов и видео файлов, которая включает в себя плейлист на более, чем 500 каналов стран СНГ.

Возможности программы:

  • просмотр телеканалов (IPTV), а так же видео файлов;
  • большая коллекция логотипов телеканалов;
  • выбор внешнего вида программы (более 80) под ваши пожелания и настройка основного окна;
  • автоматическая проверка на доступность каналов;
  • удобное управление каналами и звуком;
  • картинка в картинке (PIP);
  • автоматическое обновление плейлистов;
  • запись, скриншоты.
Ollia IPTV
Ollia IPTV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 259
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе Ollia IPTV

Алексей про Ollia IPTV 2.18 [28-01-2019]

Хуже плеера чем этот я в своей жизни еще не видел у меня антивирус касперского при запуске полной проверки меньше жрет ресурсов чем это чудо называемое IPTV плеером
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Андрей в ответ Алексей про Ollia IPTV версия от 29.01.2019 [03-03-2020]

Плеер, всего лишь менеджер. А показывает видеокодеки, установленные на вашем ПК. Нет кодеков (нормальных) - нет отображения каналов.
А так как она всего лишь менеджер, то жрать она не может много. ПК себе хороший купите и антивирь тоже нормальный купите.
Не разобрались в программе, зато гадить молодцы.
Лично у меня: не тормозит, не жрёт память. Да, каналы не все показывают. НО они же БЕСПЛАТНЫЕ и могут отваливаться (спустя время не работать). Закачивайте свои плейлисты (платные).
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Александр про Ollia IPTV 2.18 [22-05-2017]

Программа мусор! мало того, что тормозит. память жрёт, так ни один из проверенных каналов не работает, ещё и при открытии запускает браузер со своей страницей – шлак!
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Инна про Ollia IPTV 2.18 [08-05-2017]

Не качайте, памяти сожрало куча а толку ноль! вместо воспроизведения видео черный экран!
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N. в ответ Инна про Ollia IPTV 2.18 [11-05-2017]

... показывает - нормально, у Вас сударыня ..кривой.. файл!
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