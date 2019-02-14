SmartFix - небольшая утилита, которая позволяет автоматически исправить наиболее распространённые проблемы и избавить ПК от вредоносных программ (в том числе и неизвестных), с которыми не справляются обычные антивирусные программы.
После интеграции SmartFix доступен в меню Пуск и в среде восстановления по F8 при загрузке системы для WinXP и выше.
Возможности программы:
Программа SmartFix является логическим продолжением развития AntiSMS и включает все её возможности.
Журнал работы сохраняется в папке %WinDir%\SmartFix, однако для удобства также доступен в %WinDir%\AntiSMS.
Загрузочные диски AntiSMS совместимы, их можно скачать с AntiSMS.com и перетянуть на SmartFix.exe для обновления.
Для Windows XP диск загружается из интернета автоматически, а также SmartFix.iso доступен для интеграции оффлайн.
При обычном использовании, когда система загружается, диски не нужны вообще - достаточно выполнить интеграцию.
Есть возможность быстрой загрузки последних версий AutoRuns, CureIt и AdwCleaner для дополнительной проверки.
Логотип программы на сайте SmartFix.pro указывает на загрузку SmartFix+ для быстрой интеграции и проверки.
Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для комплексной проверки и лечения зараженного компьютера. Позволяет эффективно бороться с Adware и
Отзывы о программе SmartFix
Andr про SmartFix 1.4.10.0 [07-07-2017]
При интеграции сносит уже интегрированную в среду восстановления прогу AOMEI Backupper,сделав её Неопознанной, и при попытке её открытии пишет, что "Не удаётся запустить программное средство. Выберите другое програмное средство". Восстановить её в среде восстановления переустановками уже не возможно, только с помощью отката до состояния, когда среда восстановления была по умолчанию, без SmartFixTool. Ради интереса запустил программу SmartFixTool.Просканировала и после перезагрузки включила автозапуски со всех носителей, за каким спрашивается simpleksom? Короче, программе ещё далеко до нормальной, а simpleksy не плохо было бы возвращать людям неотработанные стольники. А то, как в объявлениях на каждом столбе, одни супер компьютерщики, недорого! | 5 | Ответить
(ерж про SmartFix 1.4.4.0 [22-05-2017]
После мой разгромной критики по поводу http://www.softportal.com/software-24482-antisms.html автор решил "замести" следы своей деятельности, выдав на гора новую программу, не удосужившись доделать старую, в плане удобства неопытных пользователей. Что-то мне подсказывает, что и здесь будет тот же результат. Выводы то не сделаны, судя по всему. | 7 | Ответить