SmartFix 2.0.5.0

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4.41 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 4.41 из 5

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5 SmartFix - небольшая утилита, которая позволяет автоматически исправить наиболее распространённые проблемы и избавить ПК от вредоносных программ (в том числе и неизвестных), с которыми не справляются обычные антивирусные программы. После интеграции SmartFix доступен в меню Пуск и в среде восстановления по F8 при загрузке системы для WinXP и выше. Возможности программы: Программа SmartFix является логическим продолжением развития AntiSMS и включает все её возможности.

Журнал работы сохраняется в папке %WinDir%\SmartFix, однако для удобства также доступен в %WinDir%\AntiSMS.

Загрузочные диски AntiSMS совместимы, их можно скачать с AntiSMS.com и перетянуть на SmartFix.exe для обновления.

Для Windows XP диск загружается из интернета автоматически, а также SmartFix.iso доступен для интеграции оффлайн.

При обычном использовании, когда система загружается, диски не нужны вообще - достаточно выполнить интеграцию.

Есть возможность быстрой загрузки последних версий AutoRuns, CureIt и AdwCleaner для дополнительной проверки.

Логотип программы на сайте SmartFix.pro указывает на загрузку SmartFix+ для быстрой интеграции и проверки. AntiSMS для Windows Что нового в SmartFix 2.0.5.0?

Программа полностью бесплатна, в том числе для коммерческого использования.

Добавлена поддержка SRPPrevent, защита не отключается и SmartFix работает корректно.

Усовершенствован анализ модифицированных ярлыков для лучшего лечения.

Скриншоты SmartFix:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 1 / 2 141 Разработчик simplix Последнее обновление 14.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Антишпионы

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