SmartFix для Windows

SmartFix 2.0.5.0

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Описание SmartFix 2.0.5.0Описание   Скачать SmartFix 2.0.5.0СКАЧАТЬ (45,61 Мб) Скриншоты SmartFix 2.0.5.0Скриншоты (2)   Статистика SmartFix 2.0.5.0Статистика   Отзывы о SmartFix 2.0.5.0Отзывы (2)  
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4.41 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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SmartFix - небольшая утилита, которая позволяет автоматически исправить наиболее распространённые проблемы и избавить ПК от вредоносных программ (в том числе и неизвестных), с которыми не справляются обычные антивирусные программы.

После интеграции SmartFix доступен в меню Пуск и в среде восстановления по F8 при загрузке системы для WinXP и выше.

Возможности программы:

  • Программа SmartFix является логическим продолжением развития AntiSMS и включает все её возможности.
  • Журнал работы сохраняется в папке %WinDir%\SmartFix, однако для удобства также доступен в %WinDir%\AntiSMS.
  • Загрузочные диски AntiSMS совместимы, их можно скачать с AntiSMS.com и перетянуть на SmartFix.exe для обновления.
  • Для Windows XP диск загружается из интернета автоматически, а также SmartFix.iso доступен для интеграции оффлайн.
  • При обычном использовании, когда система загружается, диски не нужны вообще - достаточно выполнить интеграцию.
  • Есть возможность быстрой загрузки последних версий AutoRuns, CureIt и AdwCleaner для дополнительной проверки.
  • Логотип программы на сайте SmartFix.pro указывает на загрузку SmartFix+ для быстрой интеграции и проверки.
Что нового в SmartFix 2.0.5.0?
  • Программа полностью бесплатна, в том числе для коммерческого использования.
  • Добавлена поддержка SRPPrevent, защита не отключается и SmartFix работает корректно.
  • Усовершенствован анализ модифицированных ярлыков для лучшего лечения.
Скриншоты SmartFix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 141
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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Отзывы о программе SmartFix

Andr про SmartFix 1.4.10.0 [07-07-2017]

При интеграции сносит уже интегрированную в среду восстановления прогу AOMEI Backupper,сделав её Неопознанной, и при попытке её открытии пишет, что "Не удаётся запустить программное средство. Выберите другое програмное средство". Восстановить её в среде восстановления переустановками уже не возможно, только с помощью отката до состояния, когда среда восстановления была по умолчанию, без SmartFixTool. Ради интереса запустил программу SmartFixTool.Просканировала и после перезагрузки включила автозапуски со всех носителей, за каким спрашивается simpleksom? Короче, программе ещё далеко до нормальной, а simpleksy не плохо было бы возвращать людям неотработанные стольники. А то, как в объявлениях на каждом столбе, одни супер компьютерщики, недорого!
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(ерж про SmartFix 1.4.4.0 [22-05-2017]

После мой разгромной критики по поводу http://www.softportal.com/software-24482-antisms.html автор решил "замести" следы своей деятельности, выдав на гора новую программу, не удосужившись доделать старую, в плане удобства неопытных пользователей. Что-то мне подсказывает, что и здесь будет тот же результат. Выводы то не сделаны, судя по всему.
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