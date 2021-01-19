UC Browser для Android
|Оценка:
|4.12/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.3.5.1304 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UCWeb Inc.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 102 984 | Статистика
|Размер:
|62,38 Мб
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UC Browser — быстрый и удобный браузер для Android-устройств. Имеется возможность просматривать страницы в нескольких режимах, отключать отображение картинок, имеется дневной и ночной режимы.
Можно быстро создавать закладки на отдельные страницы, загружать файлы из интернета на карту памяти. Вы можете настроить стартовую страницу браузера, поместив на нее ссылки на наиболее часто используемые ресурсы в Сети. Конечно же, есть поддержка вкладок и быстрый переход между ними. Браузер также предложит пользователю популярные новости на различные темы от ведущих мировых СМИ: развлечения, авто, технологии, стиль жизни и многое другое.
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Отзывы о программе UC Browser
Башкир про UC Browser 12.5.0.1109 для Android [02-02-2019]
Скачал на этой неделе на андроид, с официальной страницы, мини версию браузера "белка". Планшет начал тормозить. Короче ведёт себя как вирус. Лучше браузера "опера" пока не нашёл. Скачиваю только с официальных страниц производителя.
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Алексей27 про UC Browser 12.0.0.1088 для Android [27-05-2018]
Пользуюсь со времен symbian. Он адаптирует текст под любой экран, а также блокирует рекламу. С версии 12.5 не читает скачанные HTML страницы и книги офлайн. Качайте 12.0.
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аз про UC Browser 11.4.8.1012 для Android [16-12-2017]
Классный браузер, но только максимум версия 10, а 11 версию так нафуевертили... Звук говно, тормозит, лагает, хотя телефон не слабый.
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женя про UC Browser 11.3.5.972 для Android [22-06-2017]
Говно,если вы читаете можете ответить, хапнула вирус и кое как снова скачал, для того что б вас отговнить
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