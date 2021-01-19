UC Browser — быстрый и удобный браузер для Android-устройств. Имеется возможность просматривать страницы в нескольких режимах, отключать отображение картинок, имеется дневной и ночной режимы.

Можно быстро создавать закладки на отдельные страницы, загружать файлы из интернета на карту памяти. Вы можете настроить стартовую страницу браузера, поместив на нее ссылки на наиболее часто используемые ресурсы в Сети. Конечно же, есть поддержка вкладок и быстрый переход между ними. Браузер также предложит пользователю популярные новости на различные темы от ведущих мировых СМИ: развлечения, авто, технологии, стиль жизни и многое другое.