AIO Boot для Windows

AIO Boot 0.9.8.18

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Описание AIO Boot 0.9.8.18Описание   Скачать AIO Boot 0.9.8.18СКАЧАТЬ (44,14 Мб) Скриншоты AIO Boot 0.9.8.18Скриншоты (6)   Статистика AIO Boot 0.9.8.18Статистика   Отзывы о AIO Boot 0.9.8.18Отзывы (2)  
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4.20 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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AIO Boot - бесплатная утилита, с помощью которой можно создать USB-накопитель с Grub2, Grub4dos, Syslinux, Clover и rEFInd. Присутствует возможность интегрировать пакеты обновления, делать загрузочные носители с Windows и большим количеством Linux дистрибутивов, умеет выполнять загрузку по локальной сети с помощью Tiny PXE Server, iPXE и FreeNFS.

Пользоваться программой очень просто: после загрузки пользователю необходимо выбрать диск, куда будут извлечены все необходимые файлы для создаваемого загрузочного USB или HDD. После распаковки приложение будет автоматически перезагружено, и затем можно установить Grub2 или Clover одним щелчком мыши. Кроме того, можно запустить PXE и выбрать либо режим Legacy, либо UEFI.

Основные возможности:

  • Для Legacy-MBR: Grub2, Grub4dos, Syslinux и Clover.
  • Для UEFI-GPT: Grub2, Clover и rEFInd.
  • Поддержка загрузки в режиме Legacy для жесткого диска с разметкой GPT.
  • Поддержка USB и HDD-носителей с файловой системой FAT32 / NTFS / exFAT.
  • Загрузка по локальной сети с помощью Tiny PXE Server, iPXE и FreeNFS.
  • Поддержка скрытых разделов.
  • Поддержка горячих клавиш для Grub2.
  • Поддержка установочных файлов Windows XP, 2000, 2003, Vista, Windows 7, Server 2008, Windows 8, Server 2012 (32- и 64-разрядные версии).
  • Поддержка восстановления загрузчика Windows для режима Legacy и UEFI.
  • Поддержка установки Windows 7 через USB 3.0.
  • Поддержка интеграции следующих пакетов: Windows, Linux, Antivirus, DOS Programs, Android, Backup & Recovery, Disk Tools.
  • Поддержка редактирования и удаления МЕНЮ (кроме пакетов Windows).
  • Автоматическая идентификация DOS для интеграции.
  • Обход защищенной загрузки в режиме UEFI через Shimx64.efi (тестер требований). Если на вашем компьютере есть раздел «Безопасная загрузка», включите его, а затем загрузите /EFI/Boot/shimx64.efi.
AIO Boot
AIO Boot
AIO Boot
AIO Boot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Вьетнамскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)13 / 6 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе AIO Boot

tsypkov1 про AIO Boot 0.9.8.17 [16-07-2019]

программа то что надо
2 | 2 | Ответить

Антон про AIO Boot 0.9.5.15 [12-08-2017]

Че то не понял. Этой прогой можно установить линукс с виндовса без флешки и диска? Так получается?
5 | 3 | Ответить

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