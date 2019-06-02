Scanbot - превратите Ваше iOS-устройство в высококачественный сканер документов и QR-кодов. Просто наведите камеру девайса на необходимый текст, картинку, код и т.д. и буквально через пару секунд получите в формате PDF или JPG сканированную копию в высоком разрешении (до 200 точек на дюйм). Полученный документ можно немного подредактировать: обрезать/расширить края, изменить цветность (черно-белое, оттенки серого, цветное) и вращать на 90 градусов.

Удобно, что это приложение тесно интегрировано с популярными облачными сервисами, такими как iCloud Drive, Dropbox, Box, Evernote, Яндекс и др., что позволяет загрузить полученный скан непосредственно из программы на Ваши хранилища или просто отправить по электронной почте.

В целом, программа может полноценно заменить громоздкий настольный сканер, сочетая в себе быстрое и качественное сканирование с небольшими размерами самого устройства (iPhone, iPad). Сканируйте любые документы когда угодно и где угодно: ценники, визитные карточки, чеки, заметки, стикеры, лекционные доски и т.д. Приложение позволит сохранить все важные документы, не создавая бумажных завалов, независимо от того, где Вы находитесь: в магазине, на работе или в путешествии.

Если перейти в платную Pro-версию, то у Вас появятся дополнительные инструменты для работы с документами: