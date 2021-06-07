Фильтр синего света для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 969 | Статистика
|Размер:
|8,72 Мб
|СКАЧАТЬ
Фильтр синего света - полезное приложение для Android, которое позволяет предотвратить усталость глаз при ночном чтении с мобильного устройства.
Если вы не можете уснуть, при долгом просмотре видео или чтении с экрана телефона или планшета, то причина кроется в лучах синего цвета. Синие лучи видимого спектра (380-550 нм), испускаемые экранами телефонов и планшетов, влияют на суточные ритмы человека.
Исследования показали, что воздействие лучей синего цвета серьёзно влияет на нейроны сетчатки и замедляет выработку мелатонина, гормона, отвечающего за суточные ритмы. Доказано, что уменьшение воздействия синих лучей на человека очень благотворно влияет на сон.
Фильтр синего света используется для уменьшения синего света путём регулировки экрана для естественного цвета. Переключение экрана в ночной режим может облегчит напряжение ваших глаз, и они будут чувствовать легкость во время ночного чтения. Кроме того, фильтр синего света защитит ваши глаза и поможет вам спать легко.
Особенности программы:
- Убирает синий свет (меняет цвет экрана на естественный).
- Регулировка интенсивности фильтра путем изменения яркости экрана.
- Экономия питания.
- Проста в использовании.
- Наличие авто-таймера.
- Встроенная система изменения яркости.
- Защита глаз от лучей экрана.
Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным...
Дальномер: Smart Measure 1.7.5
Дальномер : Smart Measure – поможет измерить высоту и расстояние с помощью вашего устройства....
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу...
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш...
Чем дольше вы пользуетесь устройством, тем больше информации о вас там остается. История...
Незаменимое приложение для IT специалистов и сетевых администраторов, которое...
Отзывы о программе Фильтр синего света
Admin
Отзывов о программе Фильтр синего света 1.4.8 пока нет, можете добавить...