Avira Free Security для Windows

Avira Free Security 1.2.147.35397

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Описание Avira Free Security 1.2.147.35397Описание   Скачать Avira Free Security 1.2.147.35397СКАЧАТЬ (6,23 Мб) Скриншоты Avira Free Security 1.2.147.35397Скриншоты (6)   Статистика Avira Free Security 1.2.147.35397Статистика   Отзывы о Avira Free Security 1.2.147.35397Отзывы (0)  
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Avira Free Security предлагает пользователю самые необходимые инструменты в одном пакете, а именно бесплатный антивирус Avira Free Antivirus, веб-фильтр Avira, анонимайзер Avira Phantom VPN, менеджер паролей, а также инструменты оптимизации и настройки системы.

Программа надежно защищает ПК пользователя в реальном времени от более чем 4 миллионов онлайн-угроз, предоставляет возможность анонимно просматривать любые веб-страницы, содержит встроенные утилиты для оптимизации компьютера и повышения его производительности.

Avira Free Security Suite включает:

  • Avira Free Antivirus - антивирус для защиты от интернет-угроз (программ-вымогателей, вирусов, банковских троянов и т. д.).
  • Avira Phantom VPN - виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает безопасность и анонимность при просмотре веб-страниц, а также позволяет обходить любые региональные или связанные с цензурой ограничения на доступ к веб-сайтам.
  • Веб-фильтр Avira - расширение браузера, которое защищает от вредоносных сайтов, фишинга и слежения на различных веб-ресурсах.
  • Avira SafeSearch Plus - расширение браузера, которое ускоряет вывод результатов поиска и выделяет в них инфицированные сайты.
  • Avira Password Manager - защищенный диспетчер паролей, котрый позволяет создавать уникальные надежные пароли для всех учетных записей, хранить их в надежном месте.
  • Avira Free System Speedup - многофункциональный инструмент оптимизации ПК, который позволяет измерить показатели использования диска, производительности и конфиденциальности, а затем глобально улучшить их одним щелчком.
  • Avira Software Updater - удобный инструмент для обновления установленных программ.
Avira Free Security
Avira Free Security
Avira Free Security
Avira Free Security
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Avira Free Security

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