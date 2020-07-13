Avira Free Security

360 Total Security 10.8.0.1050
360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает
Advanced SystemCare Ultimate 13.3.0.148
Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов
Kaspersky Internet Security 20.0.14.1085 / 21.1.10.361 beta
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
ESET NOD32 Internet Security 13.0.24.0
Комплексная защита, гармонично сочетающая в себе облачные и проактивные технологии. Включает в себя антивирусную и антишпионскую защиту, систему облачной репутации
Avast Premier 2020 (20.4.2410)
Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,
Avast Internet Security 2020 (20.5.5410)
Avast Internet Security - набор инструментов для эффективной комплексной защиты персонального компьютера пользователя от вирусов, шпионских программ, руткитов и