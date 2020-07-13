Avira Free Security предлагает пользователю самые необходимые инструменты в одном пакете, а именно бесплатный антивирус Avira Free Antivirus, веб-фильтр Avira, анонимайзер Avira Phantom VPN, менеджер паролей, а также инструменты оптимизации и настройки системы.

Программа надежно защищает ПК пользователя в реальном времени от более чем 4 миллионов онлайн-угроз, предоставляет возможность анонимно просматривать любые веб-страницы, содержит встроенные утилиты для оптимизации компьютера и повышения его производительности.

Avira Free Security Suite включает: