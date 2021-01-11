InShot для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.691.1306 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 350 | Статистика
Размер:50,55 Мб
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InShot скриншот № 4

InShot - бесплатное приложение, которое объединяет в себе все необходимые инструменты для обработки фото и видео. Присутствует возможность редактировать фото для Инстаграмма, добавлять музыку и эффекты для видео на YouTube, добавлять стикеры, обрезать видео или создавать размытый фон всего одним нажатие пальца и многое другое.

Основные возможности:

  • Редактирование фото и видео.
  • Возможность обрезать видео, вырезать / удалять фрагменты видео.
  • Размытие границ для фото и видео на Instagram.
  • Цветные границы.
  • Перемещение видео / фото внутри квадрата.
  • Добавлять свою собственную музыку к видео, как mp3-файлы, так и прочие форматы.
  • Синхронизация звука и видео по временной шкале.
  • Добавление текста на видео и фото.
  • Добавление смайликов на фото.
  • Огромное количество разнообразных фото и видео фильтров.
  • Поддержка 1080P видео.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в с Facebook, Instagram и пр.
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Отзывы о программе InShot

Nizami про InShot 1.500.182 [08-01-2021]

Прога прекрасно справляется своей задачей Спасибо
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