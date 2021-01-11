InShot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.691.1306 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InstaShot Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 350 | Статистика
|Размер:
|50,55 Мб
|СКАЧАТЬ
InShot - бесплатное приложение, которое объединяет в себе все необходимые инструменты для обработки фото и видео. Присутствует возможность редактировать фото для Инстаграмма, добавлять музыку и эффекты для видео на YouTube, добавлять стикеры, обрезать видео или создавать размытый фон всего одним нажатие пальца и многое другое.
Основные возможности:
- Редактирование фото и видео.
- Возможность обрезать видео, вырезать / удалять фрагменты видео.
- Размытие границ для фото и видео на Instagram.
- Цветные границы.
- Перемещение видео / фото внутри квадрата.
- Добавлять свою собственную музыку к видео, как mp3-файлы, так и прочие форматы.
- Синхронизация звука и видео по временной шкале.
- Добавление текста на видео и фото.
- Добавление смайликов на фото.
- Огромное количество разнообразных фото и видео фильтров.
- Поддержка 1080P видео.
- Возможность поделиться результатом с друзьями в с Facebook, Instagram и пр.
- InShot для iOS
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Отзывы о программе InShot
Nizami про InShot 1.500.182 [08-01-2021]
Прога прекрасно справляется своей задачей Спасибо
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