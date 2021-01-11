InShot - бесплатное приложение, которое объединяет в себе все необходимые инструменты для обработки фото и видео. Присутствует возможность редактировать фото для Инстаграмма, добавлять музыку и эффекты для видео на YouTube, добавлять стикеры, обрезать видео или создавать размытый фон всего одним нажатие пальца и многое другое.

Основные возможности: