The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim – игра перенесет вас в легендарное королевство Скайрим, в котором уже побывали многие игроки. В этот раз, вас ожидает не ролевая компьютерная игра, а карточная стратегия, хотя некоторые элементы RPG и остались. Научиться играть в нее довольно просто, а что бы стать истинным мастером нужно потратить немало усилий.

Проходите одиночную кампанию, где можно заработать новые легендарные карты, колоды и бустеры. Есть возможность создания колоды при раздаче и массовые сражения с ИИ-противниками.

В мультиплеере вы можете играть против друзей, играть на рейтинг с другими игроками или проведите серию боев со случайными соперниками.