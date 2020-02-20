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The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim для Android

The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для Android

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Описание The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для AndroidОписание   Скачать The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (79,18 Мб) Скриншоты The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 2.15.1 для AndroidОтзывы (0)  
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The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim – игра перенесет вас в легендарное королевство Скайрим, в котором уже побывали многие игроки. В этот раз, вас ожидает не ролевая компьютерная игра, а карточная стратегия, хотя некоторые элементы RPG и остались. Научиться играть в нее довольно просто, а что бы стать истинным мастером нужно потратить немало усилий.

Проходите одиночную кампанию, где можно заработать новые легендарные карты, колоды и бустеры. Есть возможность создания колоды при раздаче и массовые сражения с ИИ-противниками.

В мультиплеере вы можете играть против друзей, играть на рейтинг с другими игроками или проведите серию боев со случайными соперниками.

The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim
The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim
The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 713
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Карточные
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