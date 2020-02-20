The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim

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Отличная возможность побывать в роли самого настоящего турецкого султана и почувствовать силу и великолепие Османской империи. Заслужите любовь простого народа.
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Полцарства за Принцессу 3 – популярная игра для iOS теперь на Android. Игра содержит в себе признаки тайм-менеджмента, симулятора и стратегии одновременно. Руки