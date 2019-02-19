Программы для iOS » Игры » Стратегии » Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPad
Clash of Kings для iOS

Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (211.62 Мб) Скриншоты Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Clash of Kings – многопользовательская стратегия реального времени с ролевыми элементами, в которой вам предстоит сражаться против войск других игроков со всего мира. Стройте крупные города и ведите онлайн битвы. Укрепляйте свой город чтобы противостоять злым лордам и их войскам. Присоединяйтесь к другим альянсам и боритесь за контроль над королевствами. Создавайте свою армию, уничтожайте врагов и управляйте ресурсами, становясь самым влиятельным из лордов!

Основные возможности программы:

  • Противостояние альянсов.
  • Постройка собственного города, усовершенствование замка, стен, бараков, госпиталя и т. д.
  • Многопользовательские битвы PVP и PVE-атаки.
  • Отправляйте свои войска на захват других городов.
  • Собирайте ресурсы и покоряйте империю.
  • Стройте фермы и лесопилки для получения ресурсов, необходимых для усиления города и армии.
  • Получайте монеты за прохождение заданий и сбор ресурсов.
  • Создавайте оборону города за счет полученных ресурсов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Clash of Kings:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 221
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Онлайн клиенты
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

World of Tanks Blitz 5.7.2 для iPhone, iPad

World of Tanks Blitz - мобильная версия для iOS-устройств популярнейшей онлайн игры о танковых баталиях Второй мировой войны

Plague Inc. 1.16.8 для iPhone, iPad

Захватывающая и одновременно пугающая своим реализмом и антигуманностью стратегия для iPhone и iPad. Игрок выступает в роли творца смертельного патогена, и главная

TapDefense 3.2.11 для iPhone, iPad, iPod

TapDefense - это стратегия, основная цель которой не дать армии монстров из ада попасть к воротам Рая. От уровня к уровню монстры все сильнее, но и башни у вас будут

Бомжара 1.5.17 для iPhone, iPad

Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа

Call of Duty Heroes 4.9.1 для iPhone, iPad

Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty

Кухонная Лихорадка 3.1.0 для iPhone, iPad

Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где Вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив

скачать Adguard

Отзывы о программе Clash of Kings

Admin

Отзывов о программе Clash of Kings 4.21.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 